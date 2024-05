NewTuscia – VITERBO – Il prossimo incontro alla Fortezza – uno tra i più intriganti della stagione – nasce in collaborazione con l’organizzazione di tutela ambientale La Foresta Che Avanza e sarà dedicato ad un’approfondita quanto innovativa rivisitazione concettuale del filosofo, scrittore e poeta statunitense Henry David Thoreau, cui una poco attenta sinistra ama da sempre attribuire concetti e valori ad essa ben poco assimilabili.

Secondo l’analisi, la natura non è solo valido strumento per l’acquisizione di conoscenze ideali di ordine superiore ma anche oggetto ultimo della pratica filosofica, fonte di benessere e soluzione esistenziale in chiave di cura dalle scorie della società capitalistica; quindi un antidoto contro i dogmi della società moderna, così politicamente corretti da risultare impalpabili eppure così devastanti da voler sottomettere l’uomo svalutandone la funzione anzichè elevarne lo spirito.

Precursore della lotta al capitalismo come genesi di asimmetria sociale e fonte d’ispirazione per Ezra Pound, in Thoreau emerge un importante richiamo agli archetipi dell’uomo indoeuropeo ed alla concezione dell’esistenza umana partendo dall’individuo prima che dalla collettività: un autore tutto da scoprire insieme al suo attento lettore ed interprete Jacopo Magnani, coadiuvato da Alberto Brandi in veste di moderatore.

Appuntamento alle 18,30 di sabato 11 maggio a Viterbo presso la nostra Sala Riunioni in piazzale Gramsci 10/A

Associazione La Fortezza