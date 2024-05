NewTuscia – TERNI – Un borgo e un Comune digitalizzati per aiutare i cittadini e dare servizi all’avanguardia ai turisti. E’ stato questo il tema del workshop “Digitalizzazione dei piccoli borghi: Opportunità e soluzioni” organizzato stamattina da Comune e WindTre alla sala polifunzionale dell’area archeologica di Ocriculum. L’incontro rientrava nell’ambito del progetto “Borghi Connessi” ed era dedicato agli amministratori comunali e al personale degli enti locali per un approfondimento sulla digitalizzazione e sulle opportunità che offre. “Borghi connessi – è stato spiegato durante il workshop – offre una serie di servizi digitali sfruttando le risorse previste dai fondi Pnrr per consentire alle realtà più piccole di sviluppare sistemi che possano aiutare sia i cittadini che i turisti”.

Previste modalità innovative di interazione con i cittadini attraverso una specifica app del Comune per suggerire itinerari turistici, un’area wi fi e una seconda app in grado di fornire in tempo reale informazioni su un determinato oggetto (opera d’arte, dipinto, ecc.) avvicinando il cellulare. L’iniziativa fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità dell’azienda telefonica e del suo impegno nel promuovere una maggiore inclusione nell’accesso a Internet e contribuire a ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico del Paese.

Il progetto pone particolare attenzione alla crescita di una maggiore cultura e consapevolezza digitale nei piccoli comuni e allo sviluppo di iniziative a beneficio della comunità attraverso l’educazione all’uso consapevole della rete e alla formazione sulle nuove tecnologie per adulti e bambini.

Giornata per l’Europa, la porta illuminata di blu – In occasione della Giornata per l’Europa, il comune di Otricoli per la prima volta stato inserito, tre borghi nei soli tre borghi storici italiani che saranno illuminati di blu. Con tale colore, simbolo della Giornata, e grazie ai fondi Pnrr, l’amministrazione comunale ha deciso di illuminare Porta San Severino, unendo la sua iniziativa a quella di Rosignano Monferrato in Piemonte e Gerace in Calabria.