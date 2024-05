Ad accompagnare il film – vincitore della sezione ‘Alice nella città – Panorama Italia’ al Roma Film Festival 2022 – la protagonista Claudia Gusmano. L’attrice fa parte anche della Giuria di Qualità che assegnerà i premi ai migliori cortometraggi tra i 21 finalisti selezionati dall’organizzazione. Ingresso gratuito ad entrambi gli eventi

NewTuscia – NONANTOLA – Per la sesta giornata ufficiale della 18esima edizione del Nonantola Film Festival, sabato prossimo 11 maggio, sono in programma un’altra opera prima al femminile accompagnata dall’attrice protagonista, e l’attesissimo Galà di chiusura della gara “4 Giorni Corti”, in cui verranno resi noti i titoli vincitori tra i 21 lavori finalisti.

Le proiezioni, ad ingresso sempre rigorosamente gratuito, si terranno presso il Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola, con la possibilità per il pubblico di rispondere ad un questionario sul Nonantola Film Festival, di iscriversi alla Newsletter della manifestazione per essere sempre aggiornati, e di acquistare la tessera Arci Modena.

Alle 17 lo schermo si accende per “Primadonna”, esordio alla regia di Marta Savina che racconta fatti realmente accaduti nella Sicilia degli anni ’60. Sarà presente in sala l’attrice protagonista Claudia Gusmano, che incontrerà il pubblico alla fine del film.

L’attrice è anche uno dei membri della Giuria di Qualità composta da professionisti del settore della gara “4 Giorni Corti”, vero cuore pulsante del Festival. E’ una sfida che si rinnova ogni anno, in cui la regola fondamentale per i videomaker che vi prendono parte, è produrre un cortometraggio della durata di 4 minuti, in soli 4 giorni, con gli elementi obbligatori indicati dall’organizzazione – che quest’anno erano uno stampo per cubetti di ghiaccio, una corda con manici per saltare, la frase “Non lascio mai un lavoro a metà” – e con le caratteristiche del genere cinematografico scelto.

21 i corti finalisti di questa 18esima edizione della gara, selezionati dagli organizzatori della manifestazione con l’aiuto di alcuni volontari. Sabato 11 maggio alle 20.30 nel corso del Galà di chiusura la Giuria di Qualità (composta oltre che dalla Gusmano dall’autore e regista per il teatro e il cinema Emanuele Aldrovandi, dalla scrittrice Eliselle, dal regista Ciro Formisano e dall’operatrice culturale e membro della presidenza nazionale UCCA Chiara Malerba) proclamerà i vincitori: 1500 euro al miglior corto, 500 euro al secondo e 250 al terzo, più eventuali menzioni.

Sarà inoltre possibile per il pubblico presente in sala votare i corti finalisti per assegnare la menzione speciale intitolata al videomaker Nicolò Gianelli.

Uno degli sponsor del festival, Coop Alleanza 3.0 metterà inoltre in palio un premio speciale di 300 euro in buoni spesa per il lavoro che meglio avrà valorizzato la città di Nonantola.

Durante la serata, saranno proiettati i corti “Bataclàn” scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi – vincitore del Nastro d’Argento 2021 – e “S’Ozzastru” di Carolina Melis scritto da Elisa Guidelli aka Eliselle.

Scheda dei film in programma Sabato 11 maggio

Ore 17 PRIMADONNA – Opera prima

Regia, soggetto e sceneggiatura: Marta Savina – Interpreti: Claudia Gusmano, Fabrizio Ferracane, Francesco Colella, Manuela Ventura, Dario Aita, Thony, Gaetano Aronica, Maziar Firouzi, Francesco Giulio Cerilli, Paolo Pierobon – Fotografia: Francesca Amitrano – Scenografia: Rachele Meliadò – Costumi: Francesca Rodi – Musiche: Yakamoto Kotsuga – Montaggio: Paola Freddi – Nazione: Italia/Francia – Colore: A colori – Genere: Drammatico – Anno di produzione: 2022 – Produzione: Capri Entertainment e Medset Film, in associazione con Tenderstories e in collaborazione con Rai Cinema, Vision Distribution, Sky – Distribuzione: Europictures – Durata: 102 minuti

Roma Film Festival 2022: vincitore sezione ‘Alice nella città – Panorama Italia’

Sicilia, anni Sessanta. Lia ha 21 anni, va a lavorare la terra con il padre, anche se lei è “femmina” e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre. Lia è bella, caparbia e riservata, ma sa il fatto suo. Il suo sguardo fiero e sfuggente attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paese. Quando lo rifiuta, l’ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si aspetterebbe mai: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo, e i suoi complici, in tribunale.

“(…) La regista toscana torna di nuovo su questa impavida ragazza del sud, le cambia il nome ma conferma la sua interprete, Claudia Gusmano, attrice bruna e nivea, discreta e sensibile, capace di far emergere personaggi singolari come Lia, “primadonna” a denunciare l’orrore. Con la complicità di Marta Savina, Gusmano disegna un ritratto dinamico e intraprendente, una giovane donna con aspirazioni (essere attrice della propria vita e dentro un ‘quadro vivente’), con desideri precisi e affatto conformi (dissodare i campi con la pala e declinare la leva dell’economia domestica), con il gusto del dettaglio (il fermaglio) contro il ‘falso grossolano’, con la volontà di bastarsi da sola (il suo mondo guarda oltre Lorenzo Musicò). Colpita nel corpo e nella sua libertà di donna, la protagonista assume la sua esperienza che cade all’interno di un sistema di rapporti e di valori falsi. Dietro al suo rifiuto della violenza, c’è soprattutto la volontà di costruire altre relazioni sociali. Savina prende il controllo della parola e dell’immagine per dire le reazioni psicologiche e lo sconvolgimento morale che derivano da una relazione ottenuta senza consenso e senza piacere (contrariamente alla leggenda invereconda che è l’alibi maschile e che la regista sottolinea in un passaggio delicato del processo). Film a tesi, ‘Primadonna’ si concentra sul trauma, sulla necessità di lottare e di illuminare il pubblico su idee consolidate, intorno alla mascolinità e al suo potere dominante, dalla legge e dagli uomini. (…)” Marzia Gandolfi, MyMovies

Biografia di Claudia Gusmano

Claudia Gusmano è nata a Marsala nel 1985. Migliore attrice al Roma Fringe Festival 2014 e nel 2016. In teatro recita nella pièce “Nuda proprietà” di Lidia Ravera al fianco di Lella Costa e Paolo Calabresi e in Orlando con Isabella Ragonese. Scrive, dirige e interpreta il monologo teatrale “Mozza”. È protagonista del cortometraggio “Viola, Franca”, diretto da Marta Savina, che le ha valso la nomination come miglior attrice al Manhattan Short Film Festival e il premio come miglior attrice al Premio Afrodite Short, presieduto da Serena Dandini. “Viola, Franca” ha vinto inoltre due Emmy Award ed è stato nominato tra i finalisti ai David di Donatello come miglior cortometraggio.

Per la televisione ha partecipato a numerose produzioni: “Mario Francese” (del ciclo Liberi Sognatori), “La mafia uccide solo d’estate” 2 e “L’allieva” 2 e 3. È protagonista della serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti” e del primo lungometraggio scritto e diretto da Marta Savina “Primadonna”, prodotto da Capri Entertainment e distribuito da Vision. –

Grazie al film “Primadonna” ha vinto il premio, tra gli altri, come miglior attrice alla rassegna ‘Bimbi Belli’ di Nanni Moretti nel 2023.