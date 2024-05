NewTuscia – VITERBO – Incidente intorno alle 12.00 di oggi, giovedì 9 maggio, sulla Tuscanese. Per cause ancora da approfondire, una persona avrebbe perso il controllo della macchina finendo contro un muretto e un palo. Sulle sue condizioni non si hanno particolari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il traffico ha subito dei rallentamenti.