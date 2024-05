L’esposizione, visitabile fino al 10 maggio dalle 10 alle 12, è allestita con le opere realizzate dagli studenti delle classi IV A IV B e V A della scuola primaria e della classe 1 F della scuola secondaria di primo grado

NewTuscia – TARQUINIA – “Alla scoperta delle Civiltà Antiche – A spasso nel tempo attraverso la Storia” è il titolo della mostra allestita nella sala degli Agostiniani, all’interno del suggestivo chiostro San Marco (ingresso in via Umberto I, al civico 7°), nell’ambito del progetto didattico che ha coinvolto gli alunni delle classi IV A IV B e V A della scuola primaria e gli studenti della classe 1 F della scuola secondaria di primo grado dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia. L’esposizione sarà visitabile fino al 10 maggio, dalle 10 alle 12.

“La storia, come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato. – sottolineano gli insegnanti proponenti del progetto – Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il presente”. Le opere sono ispirate alle epoche delle civiltà antiche degli Assiri, dei Babilonesi, degli Egizi, degli Etruschi fino ad arrivare a quella dei Romani. “Gli allievi hanno sperimentato diverse tecniche artistiche – spiegano gli insegnanti -. Dipinti, riproduzioni a matita, incisioni con il pirografo, disegni fatti con tecnica a sbalzo su lamine di rame, assemblaggio di tasselli per realizzare splendidi mosaici; uso dei colori miscelando spezie naturali, così come venivano anticamente realizzati dagli artisti”.

Le sessioni formative hanno consentito agli alunni di collaborare in gruppo, anche in classi diverse, consolidando le competenze cognitive, metacognitive e socioaffettive, l’input fondamentale per imparare a imparare per tutta la vita; di approcciarsi all’arte e alla cultura delle antiche civiltà; di lavorare nel laboratorio dell’associazione Anziani con l’Hobby del Modellismo; di riflettere sulle proprie capacità e personalità ed evidenziare il proprio talento. “La mostra è un momento di condivisione con la cittadinanza e le famiglie – concludono i docenti – di un’esperienza altamente formativa degli allievi che hanno messo in pratica i diversi aspetti della storia studiata in classe, creando i manufatti rappresentativi di epoche storiche ormai lontane”.