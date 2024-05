NewTuscia – VITERBO – Tradizionale momento di confronto tra i soci dell’Associazione Nazionale Aviazione dell’Esercito nell’annuale assemblea generale che si è svolta nel pomeriggio del 9 maggio nella location del Balletti Park Hotel di San Martino al Cimino.

Alcune decine di delegati in rappresentanza di 1485 soci provenienti dalle undici sezioni ANAE sparse sul territorio nazionale, i membri della presidenza e degli organi collegiali associativi, si sono ritrovati, unitamente al nuovo comandante dell’AVES Gen. D. Salvatore Annigliato e gran parte dei comandanti e dei sottufficiali di corpo degli EDRC dell’AVES, un modo per risaldare il legame indissolubile delle due anime dei baschi azzurri, tra il personale in servizio e quello in quiescenza, due facce della stessa famiglia AVES.

Nella consueta esposizione del Gen. Sergio Buono, presidente nazionale dell’ANAE ha ringraziato “a nome di tutti i soci, il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito per la sua presenza e la stretta vicinanza al nostro sodalizio, a sigillo dell’unità di intenti tesa a cementare i sentimenti di crescita dell’AVES e dell’ANAE. È stata molto gradita la presenza dei vertici dell’AVES che imprime il vigore della giovinezza necessaria a rendere i nostri progetti una realtà sempre più concreta”.

Tra gli argomenti più significativi trattati, il continuo flusso di spettatori (autorità, scolaresche, associazioni, appassionati di volo anche stranieri) nel museo AVES di Viterbo gestito in collaborazione con i baschi azzurri viterbesi, più di 700 visite nell’ultimo anno e l’aggiornamento del progetto di riutilizzo degli hangar storici “Legnano e Motta; lo sforzo nel settore comunicativo con la produzione editoriale di 12 libri, la rivista associativa bimestrale pluripremiata, il calendario storico (per il 2025 sarà denominato “ANAE2.0 – un quarto di secolo di idee e progetti”) ed un sito internet interattivo; il pellegrinaggio dei soci ANAE presso il santuario mariano di Loreto previsto in settembre.

L’attività si è conclusa con la “serata azzurra”, un momento conviviale tra soci e rappresentanti delle unità AVES, e poi la mattina successiva con la cerimonia degli onori ai caduti presso il monumento AVES e la partecipazione alla cerimonia dell’anniversario di costituzione dell’Aviazione dell’Esercito presso l’aeroporto di Viterbo, con la presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Carmine Masiello.