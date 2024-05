NewTuscia – BAGNOREGIO – La Corte della Maestà a Civita di Bagnoregio riceve le “Tre Chiavi” della Guida Michelin. Su 500 strutture ricettive visitate dal team degli ispettori e valutate sulla base di soggiorni o visite anonime 146 sono state individuate come eccellenze. Di queste 8 hanno ricevuto tre Chiavi, 31 2 Chiavi e 107 una.

“Un’ottima notizia per il nostro territorio, mi complimento con Cristiana Melis e Paolo Crepet per l’eccellente lavoro e li ringrazio perché con la loro attività imprenditoriale contribuiscono in maniera importante a un’offerta di qualità nel borgo di Civita e con il risultato ottenuto aggiungono valore all’immagine di Civita a un livello molto alto”. Questo il commento del primo cittadino di Bagnoregio Luca Profili.

“Questo risultato è figlio di una visione straordinaria che loro hanno avuto dall’inizio di puntare alla qualità e all’eccellenza dell’offerta attraverso la Corte della Maestà – continua Profili -. La presenza di questa struttura stupenda, che si trova nel borgo di Civita, ci dà una responsabilità ulteriore, che è quella di lavorare con impegno verso il miglioramento di tanti aspetti dell’accoglienza turistica.

L’aumento della permanenza è oggi un nostro obiettivo, dopo i risultati eccezionali sulle presenze ottenuti e consolidati negli ultimi anni. Questo riconoscimento ottenuto da imprenditori capaci nel nostro borgo è un momento importante per loro ma per noi tutti. Come amministrazione cercheremo di dare supporto anche alle altre strutture per migliorare”.

“Cristiana Melis e Paolo Crepet sono arrivati a Civita quando il nostro borgo non poteva neanche sognare di diventare una delle mete turistiche italiane più ambite anche dal turismo internazionale. Hanno fatto un lavoro eccellente di cui eravamo da sempre consapevoli ma che ora viene riconosciuto in maniera chiara e importante con le Tre Chiavi Michelin. Questo riconoscimento è un segno per tutti noi e ci indica che la strada della qualità è l’unica per avere risultati importanti”. Così l’amministratore di Casa Civita Francesco Bigiotti.

La Guida Michelin ha selezionato le strutture ricettive migliori attraverso l’applicazione di cinque criteri: eccellenza nell’architettura e nel design degli interni, individualità, personalità, autenticità, qualità e solidità del servizio del comfort e della manutenzione, rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova, coerenza tra il prezzo e l’esperienza offerta.