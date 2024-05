La pluripremiata opera seconda di fiction di Formisano sarà proiettata alle 21 alla presenza del regista che incontrerà il pubblico al termine, il film d’animazione di D’Alò è riservato alle scuole del territorio con due proiezioni, alle 10.15 e alle 14.20. Ingresso gratuito

NewTuscia – NONANTOLA – Per la quarta giornata ufficiale della 18esima edizione del Nonantola Film Festival, venerdì prossimo 10 maggio, sono in programma la pluripremiata opera seconda di fiction di uno dei registi italiani più interessanti della sua generazione, e due proiezioni riservate alle scuole del territorio dell’ultimo film di uno dei Maestri del cinema d’animazione italiano: alle 21 “L’anima in pace” di Ciro Formisano – che incontrerà il pubblico al termine della proiezione -, alle 10.15 e alle 14.20 “Mary e lo spirit di mezzanotte” di Enzo D’Alò

Le proiezioni, ad ingresso sempre rigorosamente gratuito, si terranno presso il Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola, con la possibilità per il pubblico di rispondere ad un questionario sul Nonantola Film Festival, di iscriversi alla Newsletter della manifestazione per essere sempre aggiornati, e di acquistare la tessera Arci Modena.

Schede dei film in programma Venerdì 10 maggio

Ore 21 – L’ANIMA IN PACE – Opera seconda

Regia, soggetto e sceneggiatura: Ciro Formisano – Interpreti: Livia Antonelli, Donatella Finocchiaro, Lorenzo Adorni, Antonio Digirolamo, Daniela Poggi, Marta Susino – Fotografia: Davide Curatolo – Scenografia: Vincenzo Giordano – Costumi: Roberto Virgillitto – Musiche: Massimiliano Lazzaretti – Montaggio: Giacomo Villa – Nazione: Italia – Colore: A colori – Genere: Drammatico – Anno di produzione: 2023 – Produzione: TVM Digital Media e Piazza di Spagna Production – Distribuzione: Farocinema, Trent Film – Durata: 88 minuti

Fano Film Festival 2023 e Foggia Film Festival 2023: Miglior Film – Ortigia Film Festival 2023: Menzione a Livia Antonelli – Napoli Film Festival 2023: Miglior Attrice Livia Antonelli – In concorso per l’Italia al 54° Indian International Film Festival Goa 2023

Dora è una giovane di 25 anni con un carattere all’apparenza ruvido ed impenetrabile che lavora portando la spesa a domicilio, un lavoro molto pesante. Non si tratta dell’unica difficoltà della sua vita però, in quanto proviene da una famiglia disastrata. Sua madre Lia è una donna instabile ed inaffidabile, da poco uscita di prigione. I suoi fratellini gemelli Massimo e Nunzio sono stati affidati ad una famiglia per l’inadeguatezza di sua madre. Dora cerca di accumulare soldi sia attraverso il suo lavoro che tramite una seconda attività di pusher di droga che le viene procurata da Yuri, bello e dannato del quartiere dove la giovane e sua madre vivono ospiti della zia. I soldi messi da parte, servono per costruire una nuova vita, per potersi permettere il ritorno dei gemellini, augurandosi che la sentenza imminente possa permetterglielo. La vita di Dora sembra avere una svolta con l’arrivo di Andrea, un giovane specializzando in medicina che cerca di redimerla, almeno fin quando Yuri non scoprirà il rapporto pulito e sincero dei due giovani.

Ore 10.15 e 14.20 – MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE (t.o.: A Greyhound of a Girl)

Regia: Enzo d’Alò – Soggetto: dal romanzo ‘La gita di mezzanotte’ di Roddy Doyle – Sceneggiatura: Enzo d’Alò, Dave Ingham – Musiche: David Rhodes – Montaggio: Gianluca Cristoforati – Character Design: Peter de Sève – Animatori: Iulian Grigoriu – Nazione: Irlanda/Italia/Germania/Lettonia/Lussemburgo/Regno Unito/Estonia – Colore: A colori – Genere: Animazione/Drammatico – Anno di produzione: 2023 – Produzione: Jam Media, Paul Thiltges Distributions, Aliante, Rija Films, Amrion Production, Fish Blowing Bubbles – Distribuzione: Bim Distribuzione – Durata: 88 minuti

Festival Cinematografico di El Gouna 2023: Vincitore della Stella d’Argento – European Film Awards 2023: candidato come Miglior Film d’Animazione – Festival di Berlino 2023: candidato all’Orso di cristallo

Mary è una bambina di 11 anni che ama cucinare e spera di entrare nella prestigiosa scuola locale, ma sua madre Scarlett, presa da vari impegni, non ha né il tempo né l’abilità di seguirla in cucina e, anzi, tenta di limitare il suo carattere impulsivo impedendole di allenarsi in questo campo. Chi la sostiene è la nonna Emer, che però finisce in ospedale per un improvviso malore, dai dottori dichiarato come incurabile. Per allenarsi e rendere il suo soggiorno in ospedale più piacevole, Mary decide comunque di cucinarle qualcosa, prendendo spunto da un vecchio ricettario di famiglia e facendosi aiutare da Tansey, una misteriosa ragazza che sembra conoscere molto bene la nonna.

Biografia di Ciro Formisano

Ciro Formisano inizia il suo percorso formativo conseguendo la laurea in regia cinematografica presso Dams Bologna. Dopo aver lavorato per 5 anni come autore televisivo e videomaker presso Telemontecarlo 2, inizia un percorso cinematografico con la realizzazione di cortometraggi film sperimentali e documentari. “L’esodo” (lungometraggio 2017) la sua opera prima, riceve un Globo D’oro (2018 Gran Premio della stampa estera) e una candidatura ai Nastri d’Argento. “L’altro buio in sala” (2022) è un documentario sulle sale cinematografiche storiche italiane nel periodo di chiusura per Covid e riceve una candidatura ai Nastri D’Argento (2023). “L’anima in pace” (2024) è il suo secondo lungometraggio di finzione, vincitore di numerosi festival e rappresenta l’Italia all’Indian International Film Festival 2023 (54° IFFI GOA), inoltre vince come miglior film il Fano Film Festival e Foggia Film Festival oltre ad una menzione per Livia Antonelli all’Ortigia Film Festival e il premio come miglior attrice al Napoli Film Festival.

Organizzazione, sostenitori, partner tecnici

Il Nonantola Film Festival 2024 è organizzato da Nonantola Film Festival APS, in collaborazione con Arci Modena, UCCA Unione Circoli Cinematografici Arci, con il supporto della Fondazione di Modena e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna; main sponsor BPER Banca e Sinergas, sponsor Agenzia Onoranze Funebri Pecorari, Farmacia Nuova di Nonantola e Coop Alleanza 3.0; partner tecnici Nevent – Comunicazione & Relazioni pubbliche, e Radioattiva Nonantola.

Programma, informazioni e aggiornamenti sul sito www.nonantolafilmfestival.it,

sulla pagina Fb https://www.facebook.com/NonantolaFilmFestival/

e sulla pagina Instagram https://www.instagram.com/nonantolafilmfestival/