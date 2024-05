NewTuscia – FERENTINO – Si è svolto nella mattinata, presso lo Spazio attivo di Ferentino, uno scenario workshop dedicato all’energia locale e alla costruzione di comunità sostenibili. L’evento è stato promosso da Anci Lazio e Legacoop Lazio con l’intento di favorire la condivisione e l’approfondimento delle strategie per lo sviluppo sostenibile a livello locale.

Tra i moderatori due figure istituzionali di rilievo come Mauro Iengo, Presidente Legacoop Lazio, e Gianluca Quadrini, Vice Presidente ANCI Lazio e Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, che in qualità di rappresentante dell’Associazione ha sottolineato l’importanza fondamentale di promuovere la partecipazione attiva delle comunità nel processo di attivazione e attuazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). “La transizione verso un futuro energetico sostenibile richiede un impegno collettivo e una stretta collaborazione tra enti locali, cittadini e stakeholder del settore”, ha dichiarato il Vicepresidente.

Il dibattito, strutturato in una prima fase plenaria seguita da confronti e tavoli di lavoro dedicati, ha offerto un’importante opportunità di scambio di idee e esperienze sulle migliori pratiche per promuovere e implementare progetti energetici locali basati su fonti rinnovabili.

“Sono convinto che solo attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità possiamo realizzare appieno il potenziale delle energie rinnovabili e costruire un futuro più sostenibile per tutti”, ha aggiunto il Vicepresidente che conclude ringraziando il presidente della Legacoop Lazio Sud, Daniele Del Monaco e rinnova l’impegno di Anci Lazio– “Un ringraziamento per l’organizzazione al Presidente Daniele Del Monaco. Anci Lazio si impegna a continuare a sostenere iniziative e progetti volti a promuovere la transizione energetica ed è orgogliosa di lavorare attivamente per favorire lo sviluppo di comunità sostenibili nel territorio laziale.