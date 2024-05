NewTuscia – VITERBO – Ancora qualche giorno per visitare “Et voilà, a piacer vostro”. La mostra fotografica di Susanna Marcoaldi, allestita al Museo dei Portici, è stata infatti prorogata fino al prossimo 12 maggio. Ogni opera fotografica di Susanna Marcoaldi è inedita, ed è accompagnata da un sonetto, anch’esso inedito, scritto dalla stessa artista. “La scelta del titolo della mostra Et voilà, a piacer vostro – spiega Marcoaldi – nasce dal mio desiderio di coinvolgere il visitatore in un’esperienza che supera l’impatto visivo, al fine di indurre sensazioni ed emozioni in chi guarda, per le quali, le immagini e i testi siano solo un punto di partenza. C’è un tema conduttore che orienta la scelta dello scatto fotografico e si identifica in oggetti di uso corrente assimilabili agli elementi terra, acqua e aria. La composizione fotografica prende forma dalla fusione di tali diversi elementi che si amalgamano o cambiano di ruolo”.

Per quanto riguarda l’elaborazione del testo, Susanna Marcoaldi spiega come “non esiste una linea di demarcazione temporale rispetto alla creazione dell’immagine, perché vocaboli e ritmo costituiscono una sorta di “geometria del pensiero” in cui si inseriscono le “figure rappresentate”. La mostra è stata inaugurata lo scorso 18 aprile, alla presenza dell’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi. Le altre opere di Susanna Marcoaldi sono esposte all’interno della sua galleria permanente in via Cesare Dobici 23-29.

La mostra è visitabile fino al prossimo 12 maggio durante gli orari di apertura del museo, ovvero tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19, con ultimo ingresso alle 18. L’ingresso è gratuito per i residenti del territorio comunale, bambini under 12, persone diversamente abili e scolaresche viterbesi.