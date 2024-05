Appuntamento venerdì 10 maggio alle 18 nella chiesa di Santa Maria dei Lumi – Un evento ideato da Piattaforma 2.0 e patrocinato dall’Unitus in collaborazione con il comune di Bassano in Teverina

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Ai Pirati della bellezza – cinema è la volta di Nannarella, la magnifica attrice Anna Magnani raccontata da Giancarlo Governi.

Venerdì scorso, 3 maggio, è stata la volta del grande Totò. Pienone in chiesa, tutti i banchetti occupati, un pubblico interessato e attento ha ascoltato le testimonianze di Giancarlo Governi sul grande Antonio De Curtis.

Il secondo incontro è in programma per il 10 maggio alle 18 e sarà incentrato sulla figura unica di Anna Magnani, l’attrice che ha reso grande il cinema italiano e che per prima gli ha dato una dimensione internazionale.

A intervistare uno dei massimi esperti di cinema e cultura visiva Giancarlo Governi il direttore di Tusciaweb e ideatore del festival Carlo Galeotti e Antonello Ricci.

Pirati della bellezza – cinema continuerà con il terzo appuntamento dedicato al grande Vittorio De Sica, il padre del cinema neorealista italiano il 24 maggio.

La manifestazione si concluderà il 31 maggio con l’ultimo incontro incentrato invece su Alberto Sordi, il maestro della commedia italiana che ha recitato in tanti indimenticabili film girati proprio nella Tuscia: I vitelloni (regia di Fellini) del 1953 e Lo scapolo del 1955, per fare qualche esempio.

Il giornalista e sceneggiatore Giancarlo Governi da più di trent’anni si occupa di cinema, spettacolo e cultura e ha conosciuto le più grandi stelle dell’intrattenimento audiovisivo italiano.

Nato a Roma nel giugno 1939, Governi ha collaborato con molti giornali italiani tra i quali l’Avanti, Il Mondo, Paese Sera, Il Messaggero, l’Unità, il Radiocorriere e l’ufficio studi dell’Iri. Ma il giornalista romano non si è solamente limitato a raccontare la televisione.

Autore di diversi programmi televisivi, infatti, Governi ha collaborato al fianco di Alberto Sordi in “Alberto Sordi, storia di un italiano”, “Il pianeta Totò”, “Laurel & Hardy – Due teste senza cervello”, “Mille bolle blu”, “Italiaride”, “Totò, un altro pianeta”, “Totò Cento”, “Domenico Modugno. La leggenda di mister Volare”, “C’era una volta io”. In collaborazione con Leoncarlo Settimelli, con la regia di Silvio Governi e le musiche di Piero Montanari, ha realizzato anche il programma televisivo “Ritratti” in onda dal 1995 su Rai 2 e Rai 3.

I Pirati della bellezza

Festival del pensiero e della parola