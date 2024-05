Anche per l’algoritmo Roma eèla prima città d’arte per italiani e stranieri

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Le previsioni dell’intelligenza artificiale sono indicative. Roma consolida il suo primato tra le città d’arte preferite dai turisti. È ciò che emerge dall’ultimo report di Lybra Tech, azienda del Gruppo Zucchetti in grado di prevedere in anticipo quantità e qualità dei visitatori italiani e stranieri.

Mirko Giustini dell’Ufficio Stampa: Insieme a Venezia, la capitale è la meta preferita per i viaggi estivi da maggio e giugno, mentre a Firenze e Milano la domanda fatica a decollare. Tuttavia le richieste si sono dimezzate rispetto ad aprile e restano ancora basse per giugno.

Consolidata la preferenza per il last minute: la maggior parte dei turisti ha prenotato l’alloggio entro poche settimane dalla partenza. Il che porta a ricercare il soggiorno migliore con largo anticipo, corrispondente a 50 giorni di media. Roma infine è la destinazione con la permanenza media più lunga in primavera: in città si rimane in media per 3,5 notti. Un dato nettamente superiore rispetto a Milano, ferma a 2,6 notti.

«I nostri studi costituiscono un ponte informativo tra l’esperienza del singolo imprenditore e il contesto economico in cui egli agisce – sottolinea Michela Ciccarelli, data specialist di Lybra Tech .

Per gestire i flussi occorre capire quando e da quale nazionalità arrivano i visitatori e quanto restano. Informazioni di questo tipo aiutano le strutture ricettive a massimizzare i guadagni sui prezzi delle camere, che variano anche più volte al giorno. Lato ristorazione, commercio e noleggio veicoli invece aiutiamo le aziende a ottimizzare la gestione del magazzino e delle risorse umane.

Fondamentali infine gli effetti sul marketing: conoscendo in anticipo la tipologia di turisti che arriveranno, i negozi possono definire con maggiore cura il target di riferimento per individuare le strategie perfette per scontistica, messaggi promozionali e campagne pubblicitarie».

Lo strumento, se utilizzato con equilibrio e responsabilità, potrà essere applicato a regioni e città d’arte per migliori programmazioni della ricettività.