NewTuscia – VITERBO – Venerdì 3 maggio presso la Scuola Alberghiera di Viterbo, i giovani talenti della ristorazione hanno preso parte a un emozionante Cooking Show all’interno del progetto “VIVACE: Vita, Inclusione, Valori, Attività, Crescita, Empowerment” promosso dalla Provincia di Viterbo, nell’ambito del programma più ampio G.A.M.E. (Giovani, Autodeterminazione, Movimento, Empowerment) organizzato dall’Unione delle Province d’Italia.

Divisi in tre squadre e guidati da chef professionisti, gli studenti hanno dato vita a una vera e propria sfida culinaria, mettendo in mostra il loro talento e la loro creatività nell’arte della cucina. Al centro dei loro piatti, i prodotti tipici della Tuscia, testimoni autentici della storia e delle tradizioni della nostra terra.

L’iniziativa del Cooking Show non è solo una competizione culinaria, ma un’opportunità per i giovani di esprimere la propria passione per la gastronomia e di sviluppare competenze fondamentali nel settore della ristorazione. Attraverso questa esperienza, il progetto VIVACE mira a promuovere valori di inclusione, crescita personale e sviluppo delle abilità culinarie tra i giovani.

La giuria, composta da esperti del settore e da Dirigenti della Provincia di Viterbo, ha valutato i piatti delle squadre sulla base di criteri quali l’esposizione/presentazione, la scelta del tema, l’impiattamento e il gusto. Dopo una competizione accesa e appassionante, la squadra Rosa si è aggiudicata il primo posto, seguita dalla squadra Tiffany e dalla squadra Blu, che hanno entrambe ottenuto il secondo posto ex aequo.

Il progetto VIVACE, insieme al programma G.A.M.E., si impegna a coinvolgere, divertire e unire i giovani, offrendo loro opportunità concrete di crescita e di realizzazione personale attraverso lo sport, la creatività e l’inclusione sociale.

Le Squadre:

SQUADRA ROSA

Chef: Edoardo Belsole

Membri: Alessandro Serafini, Electra Cionco, Marijus Yanusas, Leonardo Nobili

Menu: Pianura, Mare e Montagna

SQUADRA BLU

Chef: Kristian Gabrielli

Membri: Filippo Marchetti, Gioia Caneponi, Riccardo Tundo

Menu: Sapori di Terra

SQUADRA TIFFANY

Chef: Giorgia Chilelli

Membri: Tommaso Cuomo, Ilary Giuliani, Ardzhan Yumer, Vittorio Prota

Menu: Armonia di Colori

Provincia di Viterbo