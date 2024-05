NewTuscia – VITERBO – Duemila chili di bomba dal diametro di 76 centimetri e una lunghezza di 2.08 metri, 1.300 chili di esplosivo, 36mila persone evacuate, un’area di 1.400 metri di raggio sgomberata e alla fine, possiamo dirlo, un’operazione di disinnesco andata a buon fine.

Il 6° Reggimento Genio Pionieri dell’Esercito, reparto artificieri, ha portato a termine le operazioni sotto il coordinamento della prefettura di Viterbo, iniziando dopo l’evacuazione dei cittadini residenti nell’area rossa alle 10.30 circa. Il loro compito prevedeva, tra le altre cose, la rimozione di tre spolette armate. Poi l’ordigno è stato affidato all’80° reggimento Roma, dove ha avuto inizio la seconda fase che prevede il trattamento della bomba con la tecnica della lisciviatura. Essa è costituita da getti d’acqua calda che sciogliendo il materiale esplosivo separeranno il composto per poi farlo filtrare.

Intorno alle 16.00, l’ordigno è arrivato a Monte Romano per essere sottoposto a tale procedura la cui durata è stimata nell’arco di tre ore. Le persone possono far ritorno alle proprie abitazioni con la raccomandazione di non precipitarsi immediatamente per evitare di creare ingorghi. Coloro che non avevano mezzi per spostarsi saranno riaccompagnati tramite i bus/navetta ai punti di ritrovo. Ultima precauzione, una volta tornati a casa, prima di accendere la luce e dopo aver riattivato il contatore, verificare un’eventuale fuoriuscita di gas e casomai chiamare i tecnici e aprire le finestre, a luci sempre spente.

Il comune ha fornito informazioni costantemente aggiornate tramite i propri canali e l’amministrazione ha potuto brindare al successo del disinnesco già alle 15.10, circa.