Scatta la ventinovesima puntata ufficiale della quarta edizione di "Luce Nuova sui fatti". Giovedì 9 maggio alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio)

con il format di approfondimento della trasmissione televisiva che va in onda in tutto il Lazio e l'Umbria.

A condurre Gaetano Alaimo. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata avrà il titolo “Venti di guerra: parla l’esperto geopolitico Dario Fabbri. Viterbo la città più bombardata sotto la linea gotica” e sarà incentrata sull’approfondimento fatto a Viterbo, alla sala regia del Comune, dall’esperto geopolitico Dario Fabbri sulle guerre in Ucraina e Gaza ed il ruolo dell’Italia. Si parlerà anche molto di Viterbo che fu la città italiana più bombardata sotto la linea gotica durante la Seconda Guerra Mondiale. Fabbri è stato intervistato dal direttore Gaetano Alaimo.

A pochi giorni dalle celebrazioni per il Primo Maggio rimangono di stridente attualità temi come la sicurezza sul lavoro e l’occupazione: ne parleremo con Stefano Di Meo, responsabile Uil Fpl di Viterbo.

Stefano Stefanini farà un bilancio del turismo dei primi due ponti primaverili commentando i flussi turistici che, malgrado il tempo altalenante, sono stati su buoni livelli.

In questa puntata conosceremo da vicino Miranda Bocci, collaboratrice di Luce Nuova sui fatti, che periodicamente intervista esponenti del mondo della cultura della Tuscia con “Le interviste di Miranda”.

La parte culturale e di spettacolo si aprirà con il reportage di Arianna Cigni su “A spasso con Daisy”, la commedia interpretata al teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma da Milena Vukotic, Maximilian Nisi e Salvatore Marino. Presente anche la regista Anna Rita Campo. Sempre Arianna Cigni ha eseguito un reportage sull’edizione 2024 del Festival dell’Oriente di Roma.

Ampia la sezione dedicata alle rubriche fisse. Torna “Retrottanta” di Carlo Cozzi con il ricordo dell’anno 1984. Nuova uscita per “Lovecoach, sexy and the city Italia” a cura di Debora Giordano e “Missione bellezza” di Veronica Gezzi. Chiuderà un’altra puntata di “Impariamo a comunicare insieme” a cura di Elena Sassara.

Il format é settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte sul Dtt 77 Umbria e visibile anche nella province di Viterbo e Rieti e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per temi di approfondimento tratti da Luce Nuova sui fatti da proporre sull’emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!

