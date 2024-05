NewTuscia – RONCIGLIONE – “La sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha dato sei mesi di tempo alla Regione Lazio per contrastare la distruzione degli habitat protetti del lago di Vico, apre uno scenario innovativo e mette finalmente in chiaro che la tutela dell’ambiente non è una scelta o un’opzione, ma un obbligo.

Ci auguriamo che questo giudizio faccia da apripista a tante altre situazioni simili e che la risoluzione delle criticità ambientali diventi una priorità per tutti”

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.