Bonifica ordigno in via De Gasperi, informazioni in tempo reale

NewTuscia – VITERBO – Seguono gli aggiornamenti in tempo reale delle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico ritrovato il 20 marzo scorso in via Alcide De Gasperi. Qui le informazioni costantemente aggiornate sulla pagina Facebook del Comune di Viterbo. ‼️ Ordigno bellico – Aggiornamenti

Ore 13,30 – Proseguono i lavori da parte degli artificieri dell’Esercito Italiano per la bonifica dell’ordigno.

Si ricorda che la conclusione delle operazioni verrà comunicata ufficialmente attraverso i canali istituzionali del Comune di Viterbo (sito www.comune.viterbo.it e pagina Facebook Comune di Viterbo Informa) e attraverso il suono delle sirene delle macchine di emergenza. Ordigno bellico – Aggiornamenti Ore 10,27 – Suono delle sirene Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno dato inizio alle operazioni di bonifica. Ore 10.00 – Aggiornamenti

La zona interdetta di raggio di 1,4 km. è pressoché svuotata dai residenti e le operazioni di disinnesco si stanno svolgendo in totale sicurezzaOrdigno bellico – Aggiornamenti Ore 09,25 – Le sei navette hanno terminato gli spostamenti delle persone che si sono presentate ai 24 punti di raccolta per raggiungere i tre centri di accoglienza Ordigno bellico – Aggiornamenti Ore 06,55 – Tra pochi minuti avrà inizio la sospensione programmata dell’energia elettrica per le utenze ricadenti nel raggio di 500 metri dal punto di stazionamento dell’ordigno. Si raccomanda di non utilizzare gli ascensori e prestare attenzione ai cancelli elettrici. Ordigno bellico – Aggiornamenti Ore 06,10 – Iniziate le operazioni per l’evacuazione della popolazione ricadente nella zona rossa. La zona rossa, intanto, risulta totalmente evacuata. I viterbesi che hanno lasciato la propria abitazione sono circa 36mila.