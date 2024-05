NewTuscia – VITERBO – L’Istituto di Formazione AM ha ospitato strutture campali della Croce Rossa Italiana e supportato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Martedì 7 maggio 2024 nell’ambito delle operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo di circa 2.000 kg risalente al secondo conflitto mondiale, coordinate dalla Prefettura di Viterbo ed eseguite dagli artificieri del 6° Reparto Genio Pionieri dell’Esercito, la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare ha fornito supporto per le operazioni di evacuazione della popolazione della città.

In particolare presso l’aeroporto militare viterbese, sono state allestite alcune strutture campali della Croce Rossa Italiana in grado di accogliere ottanta posti letto per persone che hanno dovuto lasciare il proprio domicilio e che non richiedono assistenza sanitaria/ospedaliera specifica.

Inoltre la Scuola Marescialli AM ha supportato il comando Provinciale della Guardia di Finanza, la cui caserma ricadeva all’interno della cosiddetta zona rossa, ospitando personale ed automezzi così da garantirne l’operatività anche durante il periodo di evacuazione.

Siamo onorati di aver potuto fornire supporto nello svolgimento delle operazioni collaterali al disinnesco della bomba – dice il Col. Spina Comandante della Scuola Marescialli AM e dell’Aeroporto di Viterbo – e di aver contribuito, così, al successo di questa delicata operazione. Siamo una realtà consolidata e perfettamente amalgamata con il tessuto socio-lavorativo di Viterbo, pertanto, quando occorre, siamo pronti a fornire la nostra incondizionata collaborazione per aiutare le Istituzioni, la città e la sua popolazione così come per supportare le altre Forze Armate e le Forze di Polizia presenti sul territorio con le quali condividiamo spirito di corpo e senso di appartenenza”.

La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; il Reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri.