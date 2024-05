La cerimonia e poi la sfilata verso il Duomo per omaggiare il patrono San Giovenale

NewTuscia – NARNI – Terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria in preparazione per uno degli eventi più sentiti e coinvolgenti della Corsa all’Anello di Narni, le Benedizioni dei cavalieri che andranno poi a sfidarsi durante la gara equestre del 12 maggio, tenendo alti i propri vessilli di appartenenza.

Scenario per le tre benedizioni, officiate dal parroco Don Sergio Rossini, saranno le chiese simbolo dei Terzieri: la chiesa di Santa Margherita per i bianconeri di Mezule, la chiesa di San Francesco per i rossoblù di Fraporta e la chiesa di Santa Maria Impensole per gli arancioviola di Santa Maria. I tre cortei, ognuno nel rispettivo giorno, dopo la cerimonia, sfileranno lungo le vie della città fino ad arrivare al Duomo dove si terrà la tradizionale consegna da parte dei cavalieri di una rosa ciascuno al Santo patrono Giovenale.

FRAPORTA (8 maggio alle 21.30) – Il corteo sarà formato dai musici, dal gruppo delle dame rossoblù, dal capo Priore Giuseppe Ratini, dal priore Andrea Massarelli e dal porta gonfalone Gabriele Fociani. I cavalieri Luca Paterni, Jacopo Rossi e Leonardo Piciucchi arriveranno in chiesa accompagnati dalle loro famiglie Scotti, Marinata e Montoro. Dopo il consueto discorso di buon auspicio del Capo Priore e del Priore, ogni dama delle tre famiglie donerà un presente al cavaliere che ne rappresenterà la casata durante la gara equestre.

Al termine della cerimonia, il corteo si dirigerà verso il Duomo dove i cavalieri porteranno in dono al patrono San Giovenale una rosa e un drappo.

SANTA MARIA (9 maggio alle 21.30) – Il corteo sarà formato dai musici, dal porta gonfalone, dai cavalieri Diego Cipiccia, Marco Diafaldi e Marco Bisonni, dai loro padrini e dalle dame degli anelli. In chiesa si procederà con il consueto rito della benedizione dei simboli e delle rose e con il discorso del capo priore Marco Matticari e del priore Lorenzo Leonardi che assisteranno al giuramento dei fantini. Anche quest’anno si terrà anche un momento di commemorazione dedicato alla memoria dei contradaioli scomparsi in questi anni e che hanno lasciato un vuoto incolmabile fra le fila del Terziere. Il tutto sarà accompagnato da una danza.

Al termine i cavalieri si recheranno al Duomo per seguire una tradizione alla quale Santa Maria è molto legata, il dono delle rose al patrono San Giovenale. Le dame del gruppo degli anelli, tutte donne che sono nate e cresciute nel terziere, porteranno in chiesa come di consueto il corpetto, gli speroni ed i caschi con i quali verrà effettuata l’investitura dei cavalieri.

MEZULE (10 maggio alle 21.30) – Il corteo sarà composto dai musici, dal porta gonfalone, dalla dama degli anelli che per l’occasione sarà impersonata da Barbara D’Erasmo con le sue ancelle, dai porta lance, dal capo priore Cesare Antonini, dal cerimoniere e dal priore Samuele Nevi.

La cerimonia, secondo rito tradizionale, sarà raccontata da due narratrici. Al tradizionale lavaggio delle mani, seguirà poi il gesto del capo priore che poserà la spada sulla testa di Tommaso Finestra, Ernesto Wilmi Santirosi e Mattia Zannori incoronandoli cavalieri. Sarà poi la volta della “vestizione” degli stessi che spetterà alla dama degli anelli, con mantelli, speroni e lance, fino ad arrivare alla preghiera di giuramento dei cavalieri e ai doni portati dalle ancelle consistenti in un giglio (simbolo di purezza) e una spada (simbolo di fermezza e della stessa cerimonia di investitura).

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Martedì 7 maggio

Alle 16.45 nell’atrio di palazzo Comunale “La Corsa all’Anello, racconto di un’esperienza etnografica”, seminario di restituzione dell’attività di mappatura delle rievocazioni storiche e della rappresentazione della Corsa all’Anello di Narni. Relatori: Francesca Romana Uccella (IcpiMic), Marxiano Melotti (professore associato Unicusano), Michele Francioli (consigliere delegato alla Corsa all’Anello)

Alle 17 in piazza Pozzo della Comunità “Battesimo di Terziere” a cura del Terziere Mezule. I Priori battezzeranno i nuovi nati nell’ultimo anno e tutte le nuove leve

Alle 18 nell’auditorium Bortolotti del complesso San Domenico “La zona di confine…” (Bertoni Editore), presentazione del libro di Gian Paolo Di Loreto che dialogherà con Jean Luc Bertoni.

Alle 19 in Cattedrale “Sinfonia a San Giovenale”, celebrazione del Santo Patrono della Concertino Symphony Orchestra e del Coro Harmoniae Caelestes

Alle 21.30 al chiostro di Sant’Agostino “Sora nostra matre Terra” di Andrea Mengaroni, spettacolo realizzato come prodotto finale del laboratorio teatrale e di cornamusa.

Mercoledì 8 maggio

Alle 17 nell’atrio di palazzo Comunale “Il valore delle differenze – Nuove opportunità”, firma del protocollo di intesa fra associazione Corsa all’Anello e Progetto ConCreta realizzato tra centri diurni USL Umbria 2 e Afd Associazione familiari e persone con disabilità.

Alle 18.30 nell’atrio di palazzo Comunale “Mi ricordo!” appuntamento che vedrà ospiti i personaggi che hanno fatto la storia della Festa. “Arte, artisti, artigiani” talk show, conduce Mauro Pacelli, interviene Diego Diomedi (giornalista e critico enogastronomico), segue degustazione prodotti tipici umbri.

Alle 21.30 alla chiesa di San Francesco “Benedizione dei cavalieri del terziere Fraporta” e, a seguire, processione verso la Cattedrale

Sempre alle 21.30 lungo le vie della città “Kalù Descalso, lo Giullaro da Fano”, spettacolo di giocoleria itinerante nei terzieri.

Giovedì 9 maggio

Alle 18.30 nell’atrio del Palazzo Comunale “Gli aperitivi delle Pergamene: La terra da camminare… pellegrinaggi” con Eleonora Mancini, Federico Rubini e don Fabrizio Bagnara. Interviene Diego Diomedi (giornalista e critico enogastronomico), segue degustazione di prodotti tipici umbri.

Alle 21.30 nella chiesa di Santa Maria Impensole “Benedizione dei cavalieri del terziere Santa Maria” e, a seguire, processione verso la Cattedrale.

Alle 21.30 lungo le vie della città “Kalù Descalso, lo Giullaro da Fano”, spettacolo di giocoleria itinerante nei terzieri

Venerdì 10 maggio

Alle 16.30 nell’auditorium Bortolotti del complesso San Domenico “La Formina e i Bottini: Narni e Siena, due realtà legate dal Sotto e dal Sopra fra gare equestri e misteriosi sotterranei”, presentazione a cura di Narni Sotterranea e dell’associazione La Diana di Siena

Alle 18 nell’auditorium Bortolotti del complesso San Domenico “Parole, chiacchiere, fantasmi e il fumo azzurro di qualche sigaretta” (Gambini Editore), presentazione del libro di Raffaele Federici, con interventi musicali del pianista Pierpaolo.

Alle 21.30 nella chiesa di Santa Margherita “Benedizione dei cavalieri del terziere Mezule” e, a seguire, processione verso la Cattedrale

Alle 21.30 lungo le vie della città “Per Narnia itineris faciendi”, spettacolo itinerante di narrazione musicale per attore e musicista, d’affabulanti versi e dolci serenate, tra scherzi e giullarate, narrando le avventure di cavalieri e dame. Coinvolti lungo tragitto piccoli e grandi utilizzando gli strumenti in legno, campanelli e percussioni in un flusso di condivisione. Con Stefano de Majo (attore) e Emanuela Boccacani (polistrumentista flauto, percussioni e campanelli)

