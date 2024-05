NewTuscia – CANINO – Venerdì 10 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale L. Bonaparte di Canino, prosegue la seconda edizione di “EXTRA Teatro Festival”, con lo spettacolo comico “Cuoro – Inciampi per sentimenti altissimi” di e con Gioia Salvatori. Uno “one woman show” di pura comicità nato da un blog, in cui la protagonista con grande ironia esplora desideri, storie d’amore e relazioni umane provando, di fronte a disagi, disastri e fragilità, a rispondere con una grossa e sonora risata.

“Piacer d’amor piú di un di’ sol non dura, martir d’amor, tutta la vita dura” è con questo spirito che lo spettacolo approccia e ragiona intorno ai meccanismi del sentimento d’ amore e ai suoi disastri: miti antichi, disagi contemporanei, liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse, provando a rispondere alla domanda: Che cos’è l’amore?

Sdraiata su un divano, al centro di un giardino immaginario, la protagonista passa in rassegna se stessa e i propri rovelli interiori, indaga i desideri, rinarra storie d’ amore e i loro inevitabili disfacimenti, attraversa i discorsi sul sentimentalismo e il pop che di essi si pasce abbondantemente, esplora canzonette, lamentazioni e modelli femminili disgraziatissimi, compone, fa e disfa le sue considerazioni e per ogni conclusione che trova, prova una nuova fuga. Il risultato è un girotondo che è anche un po’ una festa, un tentativo di vivere, di condurre a casa se stessi, le proprie imperfezioni e quelle dell’altro, le incongruenze ma anche l’umanitá che ne consegue. E provare a riderne. Che è cosa da vivi.

Cuoro nasce nel 2012 da un blog e dal tentativo di raccontare un punto di vista sul mondo mettendo in luce attraverso i toni della satira di costume alcune riflessioni sconnesse, nevrosi e paradossi della quotidianità che costellano le vite di ognuno avvitandole tragicomicamente su se stesse. Il progetto del format Cuoro, continua dalla sua nascita a dialogare col web e con le piattaforme social in cui vengono sviluppati contenuti pensati ad hoc ed elaborati per la comunità di persone che segue l’evolversi del progetto sia online, che poi come pubblico a teatro.

Nel corso degli anni Cuoro è diventato uno spettacolo di cui esistono diverse versioni declinate a seconda dei temi affrontati: una versione che ragiona intorno al mondo femminile, una sul Natale e questa che parla d’amore, il tutto nel tentativo di costruire un linguaggio comico personale e un teatro che dialoghi con la tradizione della comicità ma anche con le nuove forme espressive della comicità stessa, come ad esempio la stand up.

Gioia Salvatori, attrice e autrice. Si forma come attrice presso il Centro Teatro Ateneo dell’Università di Roma “La Sapienza” dove studia Commedia dell’Arte con Claudio De Maglio, Carlo Boso, Claudia Contin. Studia e lavora nel periodo successivo con Jean Paul Denizon e Bruce Myers, Michela Lucenti/ Balletto Civile, Gigi Dall’Aglio, Viktor Bodó. Lavora come attrice tra gli altri con E. Germano, L. Calamaro, Compagnia Capotrave/ Kilowatt, Giuliano Scarpinato Collabora come drammaturga con Giuliano Scarpinato agli spettacoli ”Alan e il mare” e ”Se non sporca il mio pavimento” e ”A+A storia di una prima volta”. Scrive e conduce insieme a I. Talarico, D. Parisi, C. Raimo il programma ‘Le ripetizioni” in onda da novembre 2021 su Radiorai3.

Lo spettacolo programmato inizialmente per il 23 marzo 2024 è stato rimandato al 10 maggio a causa di indisposizione dell’artista.

“EXTRA Teatro Festival”, diretto da Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo e ideato da Anonima Teatri, è realizzato con il contributo della Regione Lazio e del Comune di Canino ed in collaborazione con la Direzione Regionale Musei del Lazio e Twain Centro Produzione Danza.

CREDITI

Di e con Gioia Salvatori

Costumi Francesca Di Giuliano

INFO E PRENOTAZIONI:

(+39) 380 146 2962 (Whatsapp) | info@anonimateatri.com | anonimateatri.com

In caso di mancata risposta si prega di inviare un sms o un messaggio WhatsApp e sarete ricontattati al più presto.

BIGLIETTI:

€ 10,00 intero / € 7,00 ridotto e over65 / 5€ ridottissimo (sotto i 12 anni)

La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

CIAOTICKETS®

TEATRO COMUNALE LUCIANO BONAPARTE DI CANINO – Corso Giacomo Matteotti, 3 01011 Canino VT