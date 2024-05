NewTuscia – VITERBO – L’ Associazione “Solidarietà Cittadina”, informa che il giorno 9 maggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso il Parco Robinson di via Alessandro Volta (di fronte ITIS), si terrà un incontro pubblico per ricordare l’anniversario del barbaro assassinio di Peppino Impastato.

Il giornalista e attivista siciliano fu ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978: la sua testimonianza è ancora oggi un esempio di coraggio, per chi non rinuncia a parlare, lottare, denunciare crimini, affari e connivenze.

È nostro dovere non dimenticare e far conoscere ai giovani quanto la “cultura” mafiosa continui ad esistere e sia radicata in tutto il Paese, non solo in Sicilia. Bisogna che le nuove generazioni ne prendano coscienza e assumano la legalità e la giustizia quali valori irrinunciabili, come fu per Peppino Impastato.

Invitiamo cittadini e Istituzioni a partecipare.

Maria Immordino, Associazione “Solidarietà Cittadina”