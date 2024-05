NewTuscia – ROMA – “Condivido le preoccupazioni di CGIL e UIL che oggi hanno inviato una lettera al Presidente Rocca per esprimere i loro timori in merito all’approvazione in Parlamento dell’emendamento che consente alle associazioni antiabortiste di operare nei consultori pubblici.

Bene hanno fatto le due organizzazioni sindacali a chiedere all’amministrazione regionale un incontro urgente, per approfondire la situazione dei consultori nel Lazio e per rilanciare la loro presenza sul territorio, ampliandone anche l’offerta dei servizi, proprio nell’ottica della multidisciplinarietà che li caratterizza da sempre.

Di fronte ai cambiamenti della società e alle minacce alla libertà e all’autodeterminazione delle donne, i consultori sono presidi fondamentali.

Spetta alla Regione il compito di renderli diffusi e disponibili in tutti i territori e in tutte le comunità del Lazio. È quindi sacrosanta la mobilitazione che sono pronti a organizzare CGIL e UIL, nel caso in cui, anziché investire su questo rilancio, la destra al governo della Regione volesse incoraggiare la presenza al loro interno di associazioni antiabortiste”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.