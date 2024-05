Riassumendo

Cosa? San Pellegrino 2025, quello del Giubileo.

Chi? Il gruppo di Lorenzo Porciani.

Quando? 25 aprile-1 maggio

Partenza? Domani, martedì 7 maggio 2024. Non esageriamo, Il bomba day è troppo presto ma dall’8 si può.

Mi permetto di aggiungere che si parla di rete ma… La stagione in fiore parte da San Pellegrino in Fiore a Viterbo e si conclude con Peperino in fiore a Vitorchiano passando per Tuscia in Fiore. Cartellone comune? Calendario unico? 100 cartelloni 6X3 a Roma?

Questo è uno dei momenti in cui Viterbo dovrebbe ricordarsi che la Tuscia vuole essere a trazione capoluogo. Riusciremo a fare le cose come si deve per una volta? Caro Marco Nunzi, te la senti di rivoluzionare centinaia di anni di “proprio orticello” e “noi siamo i presuntuosi” voi i paesani? La Tuscia si vende. Viterbo ne deve diventare di fatto la capitale.

Giulio Della Rocca