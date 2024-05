NewTuscia – VITERBO – 7 maggio, bonifica ordigno bellico: informazioni utili in merito all’esposizione dei rifiuti.

Si ricorda che tutte le utenze del territorio comunale, sia domestiche che non domestiche (comprese le frazioni), dovranno esporre i propri rifiuti entro le ore 24 di oggi 6 maggio (a partire dalle ore 20). Si ricorda inoltre che non sarà effettuata la raccolta dell’organico nelle zone B2 e B4 (per consultazione zone https://www.viterboambiente.net/pagine/calendari-viterbo ).

Sarà garantita la raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione. Anche i rifiuti ingombranti dovranno essere esposti nel luogo concordato entro le ore 24 di oggi 6 maggio. Garantita la raccolta notturna nella zona C – isole di prossimità. Per ulteriori info: https://www.viterboambiente.net/