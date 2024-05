NewTuscia – Passerella per l’ultima di campionato a tutta scioltezza e sicurezza per il settore giovanile ASD Real Azzurra Etruria che ha centrato in pieno già da un mese abbondante tutti gli obiettivi prefissatisi in pre-season (salvezza anticipata progetto regionale, vittoria Campionato provinciale). Perdendo per 8-0 sul terreno dell’ASD Aranova, la Under 17 regionale di coach Andrea Colonnelli detiene momentaneamente il decimo posto in Classifica. Che potrebbe diventare nono se nel prossimo week-end si supererà a domicilio la già retrocessa ASD Tarquinia calcio nel previsto recupero Campionato.

I freschissimi campioni provinciali Under 16 “soffrono dello stupendo cannibalismo vittorie”. Espugnando per 4-3 il terreno di gioco della SSD Calcio Tuscia srl. Per i ragazzi allenati da Gianfranco Montagnoli e Fabrizio Dottarelli doppietta di Edoardo Procenesi e reti singole di Giovanni Nardini e Federico El Khatib. Pareggiando in casa per 1-1 con il Circolo Canottieri Roma (in rete Giuliano Mareschi) la Categoria Under 15 regionale del binomio tecnico Luca Fortuni-Federico Burla chiude il Campionato al sesto posto. Sconfitta in casa per 6-1 dall’ASD Cesano (in rete Ettore Palumbo) la Categoria Under 14 del medesimo binomio tecnico chiude la stagione all’ottavo posto. Al via ora il progetto sperimentazione di fine stagione con Tornei diluiti nel centro altoviterbesi, umbri e toscani. Utili alla Categorie regionali per iniziare ad amalgamare gruppi per la nuova stagione ed alle Categorie Scuola Calcio di raffinare tattica e tecnica di nuovi talenti in erba.