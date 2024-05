NewTuscia – VITERBO – L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” in collaborazione con “Theda” è lieta di invitarvi alla Masterclass 2024 denominata “Il social non basta- Scopri come la strategia definisce il successo oltre gli strumenti”.

Conducono i docenti Emanuel Evangelista, Direttore Marketing Strategico, e Mauro Ortolani, Direttore della Comunicazione.

L’evento si terrà presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” sabato 18 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (pausa pranzo dalle 13 alle 14).

La Masterclass prevede lezioni teorico pratiche.

Siamo in un’epoca di appiattimento completo. Oggi chi lavora, ma soprattutto, chi desidera lavorare nel mondo della comunicazione e del marketing tende a livellarsi a standard medio-bassi. L’accessibilità dei social network ha fatto sì che il mercato della comunicazione si riempisse di utenti che conoscono lo strumento, ma non sanno come utilizzarlo in ottica strategica per ottenere risultati, soprattutto per conto di un cliente. Coloro che oggi desiderano lavorare nel marketing sono sottoposti a decine e decine di annunci online e offerte formative di ogni tipo, grado e misura. C’è chi promette di farti guadagnare online, c’è chi promette di farti diventare un social media manager in poco tempo e c’è addirittura chi ti promette strategie concrete per prendere clienti. La verità è solo una, più complessa e articolata: non basta saper utilizzare perfettamente uno

strumento per lavorare nel mondo della comunicazione. Conoscere Meta e diventare un esperto tecnico delle piattaforme online non è su sufficiente, ma rappresenta solo una piccola parte del lavoro. “All’interno della masterclass “il social non basta” vogliamo raccontare come noi siamo diventati esperti di comunicazione, vogliamo raccontare le nostre esperienze sul campo tramite casi studio su clienti reali e dare la possibilità a chi ci segue di capire cosa fa davvero la differenza per fare questo meraviglioso mestiere”, spiegano i relatori. E ancora: “Seguire la masterclass significa capire il “dietro le quinte” del social media marketing, un lavoro tanto creativo, quanto strategico che ti permetterà di acquisire competenze pratiche per lavorare come un social media manager completo”.

Possibilità di collegamento online.

Rilascio di attestato di partecipazione.

– Gratuito per gli studenti iscritti alle classi 3°,4° e 5° di qualsiasi Istituto Superiore di secondo grado;

– 10 euro per chi non rientra nelle specifiche di cui sopra.

Link utile: https://abav.it/masterclass-il-social-non-basta-18-maggio-2024/

Info e contatti:

ABAV, via Col Moschin 17 -Viterbo (lun.-ven. Dalle 9 alle 18)