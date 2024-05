NewTuscia – SUTRI – Sia tanta quantità (3 squadre) che qualità (le due maschili qualificate alla GOLD provinciale che permetterà di giocarsi chances regionali) per il padel targato Circolo Tennis Colle Diana Sutri in questo primo week-end di Maggio. Sia la formazione CREW (Andrea Graziotti, Valerio Carosi, Maurizio Mariani, Tommaso Fiorente, Alberto Timossi, Emanuele Federici) che la DIAMEN (Simone De Santis, Riccardo Piergentili, Massimiliano Di Flumeri, Paolo Boccolini, Roberto Onofri, Marco Loppi) esplodono per qualità e tattica aggiudicandosi a suon di vittorie i Gironi preliminari.

Ma a destare impressione è sicuramente la “quota rosa” che seppur difficilmente in grado di occupare le prime due posizioni del Girone, grazie alle prestazioni di Maura Salza, Alessandra Bellemo, Francesca Carboni, Flavia Alesini, ha effettuato un salto di qualità sicuramente superiore alle più rosee previsioni della vigilia ed approderà alla fase Silver che seguirà lo stesso percorso della gold maschile.