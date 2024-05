NewTuscia – TARQUINIA – Dopo le Processioni della Passione di Cristo e del Cristo Risorto legate ai Riti della Pasqua, Tarquinia si appresta a celebrare un’altra solennità religiosa molto importante correlata alla Patrona della Città. Ermes WiFi di Giancarlo Milioni anche in questa occasione effettuerà Mercoledì 8 Maggio a partire dalle ore 17,30 sui propri canali YouTube e Facebook, una diretta streaming che permetterà di seguire (https://www.youtube.com/watch?v=P3eNzx_ey5M) lungo tutto il percorso la Processione con la venerata immagine della Madonna di Valverde.

La trasmissione TV, condotta dalla Dott.ssa Simona Orrù, sarà irradiata dalla Cattedrale dei Santi Margherita e Martino. Al corteo religioso prenderanno parte tutti i Sacerdoti ed i Parroci di Tarquinia, il Corpo Bandistico “Giacomo Setaccioli”, i rappresentanti della Contrada di Valverde, la Confraternita del SS Sacramento, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, l’Azione Cattolica, La macchina dell’immagine bizantina della Madonna Nera sarà trasportata da alcuni componenti dell’Associazione Devoti Madonna di Valverde: Timperi Luigi (capomacchina), Fattori Federico (aiutante), Viola Maurizio, Guarisco Daniele, Rosatini Walter, Gagni Fabio, Viscarelli Luigi, Timperi Alessandro, Legni Marco, Brachetti Giuseppe, Brachetti Vittorio, Bonamici Gianluca, Giannesi Stefano, Benvenuti Giulio, Cesarini Massimiliano, Cesarini Alessio.

La tradizionale processione alla quale parteciperà il Vescovo della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, Gianrico Ruzza, interesserà il Centro Storico cittadino: Piazza Duomo, Via G. Mazzini, Piazza Cavour, Via Umberto I°, Via XX Settembre, Via Giuseppe Garibaldi, Via dello Statuto, Via San Giuseppe, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Nazionale (Trento e Trieste), Corso Vittorio Emanuele, Via Giuseppe Mazzini e rientro presso il Duomo di Tarquinia dove, dal 1° al 31 Maggio (mese Mariano), si svolgeranno anche tutte le celebrazioni (Sante Messe e Santo Rosario) e non nel Santuario della Madonna Santissima di Valverde.

Quest’ultimo attualmente è infatti non agibile per necessari e indifferibili interventi di messa in sicurezza e ripristino della stabilità di una delle colonne della chiesa. Recentemente il Comune di Tarquinia con Determina N. 491 del 17/04/2024 ha incaricato un noto ingegnere di Viterbo per la redazione di un progetto strutturale preliminare all’esecuzione di tutti i lavori necessari.

La Festa della Madonna di Valverde fino al 2009 aveva una data mobile, celebrandosi il primo Sabato di Maggio. Da allora, per volontà del Comune di Tarquinia e della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, con il compianto Vescovo Carlo Chenis, è stato stabilito che la ricorrenza si celebri l’8 Maggio, a ricordo dell’incoronazione dell’antica icona mariana nel 1904 da parte del Capitolo Vaticano che, nel cinquantesimo anniversario dalla liberazione della città dal colera (1854), manifestava e riconfermava la corale riconoscenza alla Vergine di Valverde “Liberatrice” di Tarquinia già protagonista di miracolosi eventi anche nei secoli precedenti.

Durante le celebrazioni previste per l’8 Maggio nel Duomo di Tarquinia il Comune offrirà ed accenderà (lo farà il Sindaco Alessandro Giulivi) il Cero Votivo alla Patrona della Città. Nel corso della Supplica alla Madonna, rivolta alla Patrona di Tarquinia, parteciperà anche Mons. Rinaldo Copponi, Vicario Generale della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, Parroco del Duomo (Santi Margherita e Martino) e Rettore del Santuario di Valverde. Mons. Copponi è stato anche uno dei soci fondatori dell’Ass. Devoti Madonna di Valverde oggi presieduta da Renzo Viscarelli. Il sodalizio è stato ufficialmente riconosciuto nel 2015 ai sensi del Diritto Canonico dal Vescovo Mons. Luigi Marrucci.

Il Santuario sorto nel 1268 ad opera della Congregazione Laica dei Frati di Maria Madre di Cristo di Marsiglia venne elevato al rango di Santuario Mariano nel 1483. Qui viene custodita la Tavola (sec. XII- XIII), raffigurante la Madonna “Odigitria”, ovvero dipinta secondo canoni iconografici bizantini e russi (Vergine a mezzo busto che indica con la mano destra il Bambino seduto in atto benedicente).

Secondo la tradizione la venerata icona fu trovata sulla spiaggia di Tarquinia e portata nella chiesa mentre un’altra leggenda, invece, la vuole dono di un partecipante alla terza crociata nel 1189. In seguito ai numerosi miracoli attribuiti alla Madonna di Valverde, soprattutto in occasione delle guarigioni intervenute durante le epidemie di peste del 1485 e 1504, il santuario divenne meta di frequenti pellegrinaggi, e la Madonna fu proclamata Patrona principale della città, alla cui Magistratura del tempo il complesso fu affidato.

L’edificio è stato rimaneggiato in diverse occasioni perdendo le linee primitive, ed oggi presenta comunque il bell’aspetto romanico a tre navate, con facciata a capanna dotata di due contrafforti e un grande rosone centrale. All’interno, oltre la miracolosa icona della Vergine, si prendono posto anche le quattro statue dei Santi Protettori di Tarquinia: Secondiano, Teofanio, Lituardo e Pantaleone. L’annesso Convento, invece, nel tempo, è stato destinato ad uso residenziale.

Alla Madonna di Valverde è legata anche la lunga tradizione fieristica della Città fin dal 1494. Fiera che per secoli è rimasta sempre dislocata nel Centro Storico o lungo il perimetro delle mura castellane e solo più recentemente anche in aree più esterne. La Fiera del Bestiame è stata sostituita nella metà del Novecento dalla Mostra Mercato delle Macchine Agricole ideata dall’Associazione Pro Tarquinia e oggi organizzata dal Comune e dalla Pro Loco negli ampi vialoni del Lido. Negli antichi quartieri medioevali la tradizione fieristica ha continuato a tramandarsi fino a qualche anno fa a cura della Soc. Coop. Hermes con la manifestazione “Tarquinia in Festa”.