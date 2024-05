NewTuscia – VITERBO – Eseguita in data odierna da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Viterbo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane trentenne, italiano, il quale si sarebbe reso responsabile, nei confronti

della ex fidanzata dei reati di sfruttamento della prostituzione, estorsione e atti persecutori.

L’attività investigativa posta in essere dai carabinieri e coordinata dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo è nata a seguito di un routinario

intervento operato dalle pattuglie dell’Arma nel periodo di febbraio. In tale

circostanza, una donna, l’odierna vittima, chiedeva l’intervento degli uomini dell’Arma presso la propria abitazione a seguito di un violento alterco con l’ex compagno, da cui si era da poco separata, il quale si era presentato sotto casa con fare molesto.

L’uomo all’arrivo dei militari si nascose salvo poi ripresentarsi presso la casa della ex compagna ed il successivo intervento dei Carabinieri, nuovamente contattati, consentiva di identificare l’uomo ed espletare le prime verifiche.

Durante questi accertamenti, così come previsti anche dalle recenti disposizioni di legge in tema di reati di violenza di genere cd. codice rosso, ed anche grazie alla collaborazione della donna, i militari appuravano che la stessa diffondeva video hard su più piattaforme per adulti e nell’effettuare tale attività di produzione e diffusione di video sessualmente espliciti la donna era

stata aiutata nel passato dall’ormai ex compagno, il quale avrebbe operato

come “chatter”, ossia colui che interagisce con i clienti della piattaforma, contattandoli e mostrando loro il prezziario per le varie performance.