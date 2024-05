NewTuscia – TARQUINIA – Si conclude domani 5 maggio, con la terza giornata, la 75esima edizione della Mostra mercato macchine agricole a Tarquinia Lido. L’agricoltura sarà il tema centrale dei due incontri in programma nell’area convegni di viale dei Tritoni: alle 12, si parlerà di “Psa e Selecontrollo”, mentre alle 15,30 si terrà uno “Spazio per gli agricoltori”. Al villaggio agricolo, in viale dei Tritoni, andranno in scena gli spettacoli equestri la mattina, alle 11, e il pomeriggio, alle 18.

Protagonisti l’allevatore e addestratore Federico Forci, che, con i suoi strepitosi cavalli, ha partecipato alle più importanti rassegne come Fiera Cavalli Verona; e Raffaele Di Palma, atleta, artista e campione internazionale di volteggio acrobatico, che ha collaborato con Bartolo Messina e i fratelli Giulia e Diego Giona e preso parte a prestigiose manifestazioni, tra cui Cavalluna. All’area direzione di viale dei Tritoni, alle 18,30, la cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni farà conoscere la storia e i segreti del mirandò, piatto tarquiniese a base di carne bollita con sughetto di pomodorini e cipolle, recentemente riconosciuto dall’Arsial nella categoria Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali).

Sul palco di viale dei Tritoni, alle 17,30, il programma dei concerti si chiuderà con l’imperdibile esibizione della cover band di Luciano Ligabue Secondo Tempo. La Mostra mercato macchine agricole è organizzata dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia. Ha il patrocinio del Misaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), della Regione Lazio, dell’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), della Provincia di Viterbo. La rassegna vede la partecipazione del Biodistretto della Maremma etrusca e monti della Tolfa, di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e delle organizzazioni di categoria.