NewTuscia – BASTIA UMBRA – Per l’ultima giornata del Chroma Festival, domenica 9 giugno, non ci sarà solo il produttore di punta del reggae italiano Paolo Baldini, come annunciato in precedenza. La serata finale, infatti, potrà contare su un altro producer, uno dei nomi italiani più conosciuti nell’elettronica mondiale.

L’headliner della domenica sarà così Lorenzo Senni. Dopo i successi al Primavera Sound, Sonar, Club to Club e in alcune delle maggiori gallerie d’arte d’Europa, il produttore, compositore e artista multidisciplinare è pronto a presentare il suo magnetico show sul palco del festival in programma all’Umbriafiere di Bastia Umbra (6-9 giugno).

Il suo stile, definito da lui stesso “pointillistic trance”, si caratterizza come una techno-trance destrutturata e minimale che racchiude anni di idee e stili di musica elettronica ma dal forte background punk-hardcore. Senza dubbio un portatore sano di idee fresche e innovative in ambito musicale che arricchirà quindi il cartellone della kermesse musicale.

Un altro nome importante quindi che si va ad aggiungere a quelli già previsti per altre serate. Giovedì 6 giugno ad inaugurare il Chroma Festival sarà il celebre cantautore toscano Motta (con Roberta Sammarelli dei Verdena ospite d’eccezione) con in apertura il geniale cantautore siracusano Marco Castello.

L’eclettico musicista Venerus sarà invece il protagonista di venerdì 7 giugno con l’apertura d’eccezione affidata a Ditonellapiaga, una delle nuove icone del pop nazionale.

Sabato 8 giugno sul palco del festival ci sarà l’attesa serata con Massimo Pericolo, nome di punta della scena rap italiana. Insieme a lui anche l’open act con il talento e lo stile unico della ventiduenne street rapper Ele A.

Il palco di Bastia Umbra si conferma così sempre più come punto di riferimento per realtà importanti della scena musicale contemporanea italiana. Un festival ormai solida realtà nazionale per la musica dal vivo che ha confermato l’importante ed accogliente area live che sarà ancora, dopo il successo dello scorso anno, quella esterna di Umbriafiere.

Il Chroma Festival non dimentica però i migliori gruppi, djs e collettivi artistici dell’Umbria che andranno poi a completare il ricco programma. Oltre ai live show la rassegna avrà uno spazio dedicato come sempre soprattutto all’universo giovanile con workshop, mostre, performance artistiche ed altre attività collaterali.

L’evento organizzato dall’Associazione culturale Chroma è realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Bastia Umbra.

Biglietti disponibili sul sito del festival: www.chromafestival.it.