NewTuscia – VITERBO – La Fc Viterbo affronta il Pescatori Ostia nell’ultima partita della stagione. La gara della 34ª giornata del Campionato Eccellenza Lazio è in programma per domenica 5 maggio, alle 11:00, al Tullio Stefanucci di Vignanello.

I gialloblù, dopo il pareggio con l’Aranova di domenica scorsa, hanno mantenuto l’8° posto in classifica con 52 punti, di cui 35 in casa e 17 in trasferta. Nelle 33 giornate del campionato 20 23/2024, sono state 13 le vittorie, 13 i pareggi e 7 le sconfitte.

Mister, considerando che questa partita non avrà nessuna influenza sul campionato, qual è l’obiettivo principale che ti poni per questo ultimo match della stagione?

L’obiettivo principale rimane sempre quello di vincere. Chiudere bene è una priorità irrinunciabile per la nostra squadra, un concetto sottolineato anche dal nostro capitano De Goicoechea, il quale ha ribadito ai compagni l’importanza di concludere bene. Dobbiamo però prestare attenzione alle sfide in cui non ci sono punti in palio e nessun vantaggio da ottenere. Il Pescatori Ostia, pur avendo già i numeri per la retrocessione, nelle ultime partite si è sempre ben comportata, quindi bisogna andare con il massimo rispetto. È evidente che anche loro tengono alla propria prestazione sul campo.

Con la pressione della classifica alleviata, prevedi di dare maggiore spazio ai giocatori meno utilizzati durante la stagione, o intendi mantenere una formazione più stabile?

Sì, ho già ben chiaro chi sono i giocatori che si integrano meglio nella mia visione di gioco. La formazione che schiererò rispecchierà questa idea, anche se potrei concedere spazio a qualche giovane talento che finora è stato meno impiegato. Manterrò comunque una coerenza ed una logica nelle mie scelte, garantendo un equilibrio tattico, ma che sia in linea con le mie idee calcistiche. Dovrò fronteggiare l’assenza di Cisse, che con 5 punti di sutura alla testa non può scendere in campo, e di qualcun altro che non è al massimo della forma.

Qual è il tuo messaggio ai giocatori in vista di questa partita, considerando che non c’è pressione per il risultato finale? Cosa vorresti che portassero con loro in campo?

Voglio vederli giocare e vincere con spensieratezza e divertimento, soprattutto quelli che ho visto crescere in Juniores. Capisco che possano sentirsi sotto pressione quando giocano con i più esperti, però dirò loro proprio questa cosa, di esprimersi liberamente in campo, di fare le giocate che sentono, proprio come hanno fatto crescendo nelle giovanili.

FC Viterbo – Pescatori Ostia si gioca domenica 5 maggio alle 11:00, al Tullio Stefanucci di Vignanello.

Arbitro: Jacopo Raparelli – sez. Civitavecchia

1° assistente: Francesco Gioia – sez. Roma 2

2° assistente: Alessandro Caon – sez. Ciampino