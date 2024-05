NewTuscia – GROTTAFERRATA – Giovedì 9 maggio al Cinema comunale AlFellini un incontro da non perdere con uno dei più importanti economisti italiani. Grottaferrata è lieta di accogliere nuovamente il prof. Leonardo Becchetti, che insieme a tanti importanti ospiti affronterà temi chiave della nostra società, dai fallimenti del sistema economico tradizionale – tra conflitti, crisi climatiche, disuguaglianze – a un nuovo modello di sviluppo che non veda nel profitto, bensì nella creazione del benessere, il vero fine delle attività economiche.

Filo guida dell’incontro sarà il libro “Piano B. Uno spartito per rigenerare l’Italia”, scritto da Leonardo Becchetti, Claudia Collicelli – che sarà presente all’evento – e numerosi esperti in materie tra cui economia, filosofia, psicologia, innovazione, diritto, statistica, welfare.

Un’economia fondata sul ben-vivere e sulla felicità vede la stretta collaborazione delle istituzioni, in particolare a livello locale, con quegli attori della società civile impegnati nella creazione di vero valore sociale. Per questo, accanto al Sindaco Mirko Di Bernardo, parteciperanno all’evento la presidente del Consiglio dei Giovani Federica Ottaviani, il presidente di Agricoltura Capodarco Salvatore Stingo, la presidente della Pro Loco Grottaferrata Elisabetta Baratti e per l’associazione Tuscolana Solidarietà ODV Gloria Giacchino. Il giornalista Antonio Scoppettuolo modererà l’incontro.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Di Bernardo nella promozione del paradigma dell’economia civile, chiave di volta per lo sviluppo sociale, culturale e sostenibile della comunità. Non a caso il Primo cittadino ha rappresentato Grottaferrata al Festival dell’Economia Civile di Firenze in occasione della presentazione del 5° “Rapporto sul Benvivere delle Province Italiane”, illustrando le buone pratiche e i progetti avviati negli ultimi due anni. Un’esperienza, quella grottaferratese, che ha suscitato anche l’interesse mediatico di Rainews, che ha di recente dedicato alla città un servizio andato in onda nella puntata del 12 aprile scorso della rubrica Economia 24.

Giovedì 9 maggio alle ore 18:00 presso il Cinema comunale AlFellini, l’economia civile e la felicità pubblica tornano al centro del dibattito con un imperdibile evento a ingresso libero per tutti.