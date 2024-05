NewTuscia – MONTEFIASCONE – Domenica a Montefiascone alle ore 15 ultima del brevissimo girone di andata contro la capolista Brewers Roma, squadra completa che ha dimostrato solidità in attacco e difesa nelle due partite giocate finora, vinte 10 a 0 con il Viterbo e 21 a 2 con il Perugia.

Il campionato di serie C 2024, che comprende Lazio, Umbria, Campania e Abruzzo, è diviso in due gironi da 4 squadre, che, tra in girone di andata e quello di ritorno, disputano partite di intergirone. Infatti, dopo la partita di domenica prossima con i Brewers Roma, ultima di andata del girone Lazio-Umbria, il WiPlanet si troverà ad ospitare il Chieti, che fa parte del girone Abruzzo-Campania.

Attualmente le classifiche dei gironi M e N vedono al primo posto con due vittorie rispettivamente i Brewers Roma e il Salerno, seguite da una parte da Viterbo e Montefiascone, dall’altra da Chieti e Caserta. Chiudono con due sconfitte rispettivamente Perugia e Teramo.

Dopo l’inizio incerto, anche per le numerose assenze, finalmente il Wiplanet potrà disporre di una rosa quasi completa. Saranno ancora assenti Gomez, Pacchiarelli e Marianello, ma la disponibilità di, Calamari e Carletti potrà garantire sufficiente profondità sul monte, essenziale per una difesa competitiva.

Il rientro di alcuni di loro ha consentito al WiPlanet di superare 8 a 7 il Perugia fuori casa, grazie soprattutto alla prestazione di Matteo Carletti sul monte, sostenuto sul finale di partita da un generoso Andrea Tabarrini. Ancora da migliorare la difesa, che ha fatto troppi errori, mentre in attacco quasi tutti i falisci hanno battuto valido, con il superlativo Matteo Carletti in evidenza.

Nonostante il tempo incerto abbia fortemente ostacolato la preparazione della squadra, i giallo-verdi guardano con ottimismo alla partita di domenica prossima, in attesa di completare il recupero di Gomez e Pacchiarelli, elementi molto importanti per il manager Carletti.

Per quanto riguarda i Brewers, hanno nel monte il loro punto di forza con Pieri, Colonna e Magnoni più i rilievi, sostenuti da una difesa solida che sta commettendo pochissimi errori. I risultati delle ultime due partite hanno evidenziato un’ottima forma in battuta, senza punti deboli in tutte le posizioni.

Completano il quadro delle partite Perugia – Viterbo, Teramo – Salerno e Caserta – Chieti.