Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – “Carciofo Ortano TOUR e FEST 2024”si svolgerà in due fasi:

-TOUR dal 12 APRILE al 12 MAGGIO si potranno degustare i piatti a base di carciofo ortano nei migliori agriturismi e ristoranti di Orte.

– FESTIVAL dal 9 al 12 e dal 17 al 19 Maggio con tantissime iniziative per festeggiare insieme il Carciofo Ortano presso il parcheggio Molegnano di Orte Scalo. Dopo la degustazione di piatti a base di carciofo presso i migliori ristoranti della Città, la kermesse dedicata al prodotto tipico della città‘ di Orte culminera‘ nei fine settimana dedicati al „Carciofo Fest“ che si articolera‘ dal 9 al 12 maggio e dal 17 al 19 maggio presso il Villaggio allestito presso il parcheggio di Molegnano nei pressi della Stazione ferroviaria. Il presidente dell’Associazione Hortintiberi Franco Marzoli e il membro del direttivo Daniele Proietti illustrano il nutrito programma della manifestazione.

Il presidente Franco Marzoli: „Come ogni anno ad aprile e maggio festeggiamo il raccolto del carciofo ORTANO con i migliori ristoratori di Orte che interpretano il carciofo tra tradizione ed innovazione. Chiudiamo i festeggiamenti il secondo fine settimana di maggio con un Festival in cui celebriamo la stagione conclusa e cominciamo a pensare all’anno che verrà.“. Il «Carciofo Ortano» è una varietà locale del Lazio a produzione primaverile con infiorescenze, o capolini, sferiche e globose, prive di spine. Esso si divide in due tipologie: uno simile al romanesco ed un altro a quello di Montelupone.

Impossibile arrivare a questo risultato senza l’impegno dei coltivatori della associazione Hortintiberi, delle istituzioni e dei tanti collaboratori.

Oggi il progetto ORTE-CHOKE non è più un’ipotesi ma una splendida realtà del nostro territorio da custodire, difendere e valorizzare.

Gli organizzatori, l’associazione „Horti in Tiberi“ e la Pro Loco, dopo il successo degli anni scorsi hanno deciso di presentare questa nuova iniziativa gastronomica itinerante .

Un bene locale da recuperare e salvaguardare: il recupero del carciofo ortano, il pensiero dei giovani alunni dell‘Istituto Superiore di Orte

Già nel 2022 dalla collaborazione tra la Dirigenza Scolastica e il dott. Alberto del Lungo, Direttore Tecnico Scientifico Horti in Tiberi, era stato avviato il partenariato tra l’Istituto Omnicomprensivo di Orte e l’Associazione “HORTI IN TIBERI”, impegnata fattivamente nel recupero di una varietà locale di carciofo.

In tale contesto, il “Carciofo Ortano” rappresenta sicuramente un prodotto di nicchia, molto diffuso in passato in Umbria e Lazio per le sue peculiari caratteristiche organolettiche e di fioritura.

La scuola di Orte, coinvolta nelle attività legate allo sviluppo della filiera, ha fattivamente contribuito alla realizzazione di una bozza di marchio e alla gestione di un piccolo vivaio.

La Festa del Carciofo Ortano viene organizzata dall’associazione Horti in Tiberi in collaborazione con la Pro Loco, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Orte e della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo .

L’ 11 febbraio 2021 si e‘ costituita l’Associazione Horti in Tiberi, con l’elezione del presidente Franco Marzoli. L’associazione, che organizza la Festa del Carciofo Ortano si occupa della valorizzazione e dello sviluppo della produzione del carciofo ortano, come valorizzazione delle tradizioni agricole e della produzione di qualità del territorio.

Il carciofo ortano come prelibata produzione tipica del territorio della città del fiume sta riacquisendo da qualche anno una posizione dominante, sia come produzione agricola che nella versione di dolce tipico.

Sono passati più di 5 anni da quando, su interesse della cittadinanza ortana, si è costituito il coordinamento per il recupero del carciofo ortano. Da allora è stata fatta molta strada, ma è soprattutto negli ultimi due anni che la collaborazione tra l’amministrazione comunale, la comunità locale, l’Università della Tuscia e l’ARSIAL ha prodotto notevoli passi in avanti.

L’indagine genetica condotta nella primavera 2018, oltre a restituire la varietà al territorio, ha avviato l’iter per l’iscrizione nel registro regionale delle biodiversità. Siamo oggi orgogliosi di annunciare che ci apprestiamo a presentare i risultati della seconda analisi genetica, la quale oltre a fornire ulteriori informazioni sulle peculiarità del carciofo ortano, ha anche permesso di effettuare una precisa mappatura delle quantità presenti nel territorio ortano.

Negli anni scorsi l’attività di ricerca, con l‘ausilio tecnico scientifico dell’ARSIAL e il e del DIBAF dell’Università della Tuscia, ha portato un attento confronto con i produttori e le aziende locali, che ha portato a stilare un disciplinare di produzione “tutto nostro”, con il fine di rendere sempre più unico e caratterizzato il carciofo ortano.”