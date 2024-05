NewTuscia – VALLERANO – Lunedì 29 aprile 2024 il Comitato Direttivo del Premio Letterario Corrado Alvaro – Libero Bigiaretti presieduto da Giorgio Nisini si è riunito nella casa di campagna dei due scrittori per valutare le opere in gara. Dopo un’ampia discussione su tutti i libri pervenuti attraverso la segreteria del Premio, il Comitato ha selezionato la seguente Cinquina finalista (in ordine alfabetico per autore):

Francesco Borrasso, Sott’acqua, Giulio Perrone Editore

Olga Campofreda, Ragazze perbene, NN Editore

Tommaso Giartosio, Tutto quello che non abbiamo visto, Einaudi

Francesco Pecoraro, Solo vera è l’estate, Ponte alle Grazie

Mariapia Veladiano, Quel che ci tiene vivi, Guanda

I cinque libri saranno ora valutati da una Giuria Scientifica, composta da Giuseppe Antonelli, Sara Benedetti, Carla Carotenuto, Gaja Cenciarelli, Alfredo Luzi, Anne-Christine Faitrop-Porta, Fabrizio Ottaviani, Paolo Palma, Sergio Pent, Carlo Picozza, Laura Pugno, Graziella Pulce, Fabio Stassi, Pierluigi Vito, e da una Giuria Popolare, presieduta da Paolo Procaccioli, costituita da rappresentanti di arti, mestieri, imprenditoria, associazioni del territorio e mondo giovanile. I libri saranno valutati anche da una Giuria studentesca composta da una selezione di studenti dell’Università della Tuscia e dell’Università di Macerata e da una rappresentanza di studenti appartenenti a diversi Istituti di istruzione secondaria di II grado di Viterbo e provincia, che assegnerà il “Premio Alvaro Bigiaretti Studenti”. Le giurie decreteranno entro il mese di agosto 2024 il vincitore della decima edizione. La giornata di premiazione si svolgerà sabato 28 settembre a Vallerano (VT).

Il Premio è organizzato dal Comune di Vallerano in collaborazione con l’Associazione Culturale “Corrado Alvaro – Libero Bigiaretti”. Si avvale anche del sostegno di Uil Scuola e Ditta Mizzella e con il patrocinio di Università della Tuscia, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata e del Touring Club Viterbo.

Ulteriori informazioni sul sito www.alvarobigiaretti.it

