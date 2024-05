Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – “Uniti nella diversità”: il motto dell’Unione Europea diviene l’occasione per riflettere sul futuro dell’integrazione europea a un mese dalle elezioni del Parlamento di Strasburgo. Il Convegno organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia, con il patrocinio del Servizio di Formazione Socio-Politica della Diocesi di Viterbo e con il sostegno della Pastorale Sociale e del Lavoro diocesana, avrà luogo presso l’Aula Magna di Santa Maria in Gradi a partire dalle ore 9:30 di venerdì 10 maggio .

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dai principali Atenei europei per commemorare la “Giornata dell’Europa” del 9 maggio , data che segna l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman, uno dei padri fondatori dell’Europa, con De Gasperi e Adenauer.

Le relazioni, di taglio accademico, giornalistico ed esperienziale, intendono stimolare un dibattito attorno ai temi della democrazia partecipativa, della cittadinanza plurale, del rapporto tra l’Unione europea e i popoli europei.

Il complesso di Santa Maria in Gradi sede dell’Universita’ della Tuscia

Queste questioni di fondo animeranno gli interventi dei relatori: i professori Sante Cruciani, Alberto Spinosa e Daniela Vitiello; il caporedattore centrale del quotidiano Avvenire, Andrea Lavazza e la responsabile di Radio UNITUS, Elisa Spinelli.

Le voci della comunità studentesca, con riflessioni sui temi in dibattito, forniranno ulteriori stimoli e spunti di riflessione. A introdurre i lavori – moderati dal giornalista Bruno Mobrici – il saluto del Magnifico Rettore Stefano Ubertini, con le conclusioni del vescovo di Viterbo, mons. Orazio Francesco Piazza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che porterà alla nascita della Scuola di Formazione Socio-Politica, intitolata a Mario Fani, il giovane viterbese fondatore dell’Azione Cattolica Italiana, Scuola che la Diocesi di Viterbo intende attivare a partire dal prossimo anno.

“Uniti nella diversità”: il motto dell’Unione Europea è anche il titolo del convegno organizzato da Università della Tuscia e Servizio di Formazione Socio-Politica della Diocesi di Viterbo, con il sostegno della Pastorale Sociale e del Lavoro diocesana.

L’appuntamento è alle 9.30 di venerdì 10 maggio all’Aula Magna del complesso di Santa Maria in Gradi per una mattinata di studio e di dialogo per interrogarci, a meno di un mese dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo, sullo stato di salute dell’UE. C’è un deficit democratico nell’attuale stagione che vive l’Unione? Come i cittadini europei sono coinvolti nella difesa e nell’attuazione dei valori fondanti della nostra casa comune? Quale dialettica vive tra ordinamenti nazionali e organismi comunitari? E come viene comunicata questa complessità ai nostri connazionali?

Queste le domande di fondo che animeranno gli interventi dei relatori: i docenti Unitus Sante Cruciani, Daniela Vitiello e Alberto Spinosa; il caporedattore centrale del quotidiano Avvenire, Andrea Lavazza; e la responsabile di Radio Unitus Elisa Spinelli. A introdurre i lavori il saluto del Magnifico Rettore Stefano Ubertini, a chiuderli le conclusioni del vescovo di Viterbo mons. Orazio Francesco Piazza.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che porterà alla nascita di una Scuola di Formazione Socio-Politica, intitolata a Mario Fani (il giovane viterbese fondatore dell’Azione Cattolica Italiana) che la Diocesi di Viterbo farà partire per il prossimo ann