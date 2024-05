NewTuscia – GERUSALEMME – Ha avuto luogo nei giorni scorsi un intenso pellegrinaggio a Gerusalemme organizzato dalla Sezione Lazio dell’Ordinde Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

del Lazio con l'organizzazione Generale del Cav. Gr. Cr. PIERINO MITROTTI, Preside della Sezione Lazio, s' è voluto concentrare sui luoghi di Gesù a Gerusalemme e dintorni. Il programma, realizzato sotto la guida spirituale di S. Ecc.za Rev.ma Gr. Uff. Mons. LINO FUMAGALLI, Vescovo Emerito di Viterbo e Priore della Luogotenenza

Il programma è stato strutturato per consentire ai partecipanti di vivere momenti di insostituibile spiritualità, dalla messa all’interno della Capella dell’Ascensione sul monte degli Ulivi con, a seguire, una visita al Santuario del Padre Nostro, la Cappella del Dominus Flevit, la Tomba di Maria, la grotta del Getsemani, l’Orto degli Ulivi e la Basilica dell’Agonia. Tutti i luoghi visitati hanno trasferito ai partecipanti la gioia e l’emozione di essere tornati in Terra Santa, luogo dal quale, come dichiarato da loro stessi “non si può stare lontani”.

“Tornare in Terra Santa è sempre un’emozione eccezionale.

Tornare in Terra Santa è farsi "contadino", testimoniando il Vangelo e provando a gettare "Semi di Speranza" hanno dichiarato gli organizzatori che hanno realizzato il viaggio sotto la guida tencnica dell'operatore TerreSante il cui CEO Andrea Misuri ha dichiarato: "Nel corso di quest'anno, abbiamo programmato un pellegrinaggio in Terra Santa ogni mese per non far mai mancare il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Siamo quindi pronti ad organizzare sempre viaggi verso questa meravigliosa Terra".

Un momento di insostituibile emozione è stato l’ingresso solenne nella Basilica del Santo Sepolcro con la cerimonia di rinnovo delle promesse dei Cavalieri, sotto la guida di S.E. Mons. Lino Fumagalli.