NewTuscia – VETRALLA – Nell’ambito dei servizi di pattuglia e perlustrazione che vedono impegnati i Carabinieri della Compagnia di Viterbo anche nelle campagne intorno ai centri abitati della Provincia, nella tarda mattina dello scorso 2 maggio la Stazione di Vetralla ha proceduto al controllo di un’autovettura lungo la S.R. Cassia.

Questa, risultata a noleggio, recava a bordo più soggetti di origine latino – americana. I militari vi hanno sorpreso un ventitreenne gravato da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, poiché ritenuto responsabile di furti commessi a Roma e nel capoluogo lombardo tra il marzo 2022 e il febbraio 2024.

Si è così proceduto al suo arresto, conducendolo al carcere di Viterbo in località Mammagialla. Altro passeggero trentottenne, trovato in possesso di un coltello seguito perquisizione veicolare, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.