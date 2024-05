NewTuscia – TREVI – Tappa umbra per “Intro/Live Tour 2024” di Lauryyn che, accompagnata sul palco dai musicisti Filippo Bubbico (tastiere e basso synth) e Vincenzo Messina (batteria), salirà sul palco di Villa Fabri a Trevi il prossimo 24 luglio alle 21 nell’ambito del festival estivo di arti performative Suoni Controvento, promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Umbria.

«Anche per l’edizione 2024 il Comune di Trevi ha l’onore di ospitare una tappa del festival Suoni Controvento – commenta l’amministrazione comunale – una collaborazione che ogni anno si consolida sempre più e grazie alla quale artisti di fama internazionale si esibiscono sul palco del ninfeo di Villa Fabri emozionando il pubblico e subendo, a loro volta, il fascino di un panorama mozzafiato immerso nella fascia olivata»

In scena la presentazione live di “Intro” ep d’esordio dell’artista, autentica rivelazione del Nu Soul e R&B italiano. L’ep pubblicato da Sun Village Records con il sostegno di Puglia Sounds, è stato particolarmente apprezzato dalla critica specializzata per le atmosfere trasognate e il sound maturo dei suoi arrangiamenti, conquistando man mano un pubblico sempre più vasto anche al di fuori del circuito musicale fino ad arrivare a essere inserita nella sesta stagione della serie tv Netflix “Skam Italia” con il brano “Mi piace” e “Liar”, inedito in inglese. La musica di entrambe le canzoni è stata composta a quattro mani con il polistrumentista e produttore Filippo Bubbico.

Da sempre attratta dalle sonorità Hip Hop, Soul, R&B ed elettroniche internazionali, Lauryyn fa una sintesi dei suoi ascolti e delle sue esperienze in cerca di una sua linea espressiva autentica per la prima volta in lingua italiana. La scrittura dei testi è tesa a un’analisi introspettiva per la comprensione dei processi emotivi e della loro esorcizzazione. Il profilo autobiografico è un pretesto per esprimere universalmente la realtà della sua generazione.

Pubblicato a giugno 2023, “Intro” è stato presentato nella trasmissione Radio 2 Social Club, andato in onda anche in tv su Rai 2, ed è stato anticipato dal singolo “Cambio di scena” che ha ottenuto diversi passaggi radio su network nazionali come Rai Radio 2 e Radio Capital, entrando nelle principali playlist editoriali dei digital store, dove ha conquistato

anche la cover della playlist “Anima R&B” di Spotify. Accolto positivamente dalla stampa, il disco è stato inserito tra i 50 più belli del 2023 da Rockit ricevendo diversi approfondimenti e recensioni su testate, magazine musicali e community online come Internazionale, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica (ed. Bari), Mescalina, Le Rane e molti altri.

