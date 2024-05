NewTuscia – VITERBO – Incidente sulla provinciale Cassia Cimina, al km. 2.800, che ha visto coinvolta una ragazza di 23 anni di Civita Castellana.

La macchina, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata uscendo dalla carreggiata e finendo in mezzo alla vegetazione.

I vigili del fuoco di Viterbo hanno estratto la ragazza e l’hanno affidata ai sanitari del 118.

Sul posto anche la Polizia locale.

Le condizioni della giovane non dovrebbero essere gravi.