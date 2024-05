NewTuscia – VITERBO – I boschi sono una delle bellezze distintive della Tuscia viterbese. Essi sono anche una presenza importante nel romanzo “Nel cuore della Tuscia” di Federica Bressan. Domenica 5 maggio letteratura e natura si incontreranno in un doppio incontro al Museo del Fiore di Torre Alfina. Alle 11:00 l’autrice racconterà il libro e la sua storia, dopo di che i presenti verranno invitati a una passeggiata nel bosco della Riserva Naturale Monte Rufeno intorno al Museo, cui si unirà l’autrice stessa.

L’incontro sarà un’occasione per celebrare le bellezze naturali del nostro territorio, alcune delle quali cantate nel libro, come la Faggeta di Soriano, i boschi dell’Alta Teverina, i laghi; e per affrontare temi trasversali nella vita di ciascuno, come l’incontro con l’Altro, il bisogno di fidarsi, l’importanza della gratitudine, cui la natura fa sempre da cornice ideale.

Il Museo del Fiore è un museo naturalistico nei boschi della Riserva Naturale Monte Rufeno. Ogni suo spazio è dedicato a diverse chiavi di lettura con cui si può affrontare il tema dei fiori. Il museo collabora attivamente con i diversi Dipartimenti dell’Università degli Studi della Tuscia. Si trova in Località Casale Giardino, Torre Alfina, Acquapendente. Per info e prenotazioni, contattare la Cooperativa L’Ape Regina a info@museodelfiore.it o 388-8568841.

Federica Bressan (1981) si occupa di divulgazione scientifica e di comunicazione multimediale. Musicista, giornalista, insegnante, prima di trasferirsi a Blera svolgeva attività di ricerca all’Università di Stony Brook a New York. “Nel cuore della Tuscia” è il suo primo lavoro di narrativa (editore SetteCittà 2022 e BoekScout 2024) e ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il premio “Tra realtà e fantasia” del Concorso Amarganta di Rieti. Il romanzo è disponibile in italiano, inglese e olandese. Linktree: https://linktr.ee/federicabressan