Al mattino molte nubi, specie al Nord-Est, ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, ampi spazi soleggiati su Pianura Padana e Liguria. Neve sui settori alpini oltre i 2000-2200 metri. In serata e nottata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali piogge, variabilità asciutta altrove