NewTYuscia – TUSCANIA – Vietato concedersi distrazioni per la Maury’s Com Cavi Tuscania impegnata domani (sabato) alle 18 in casa della MaxItalia JumboOffice

a Sesto Fiorentino (FI).

L’entusiasmante vittoria ai vantaggi di sette giorni fa in casa con Castel Franco sull’Arno ha sì messo al sicuro la qualificazione ai

play off promozione ma ora capitan Buzzelli e compagni hanno l’obiettivo della vittoria nel girone anche perché comporterebbe il

passaggio diretto al secondo turno.

Per quanto riguarda i toscani, con il successo di sabato scorso a Livorno (2/3) hanno ottenuto la matematica salvezza e non hanno più

nulla da chiedere al campionato salvo ben figurare con la prima della classe. In classifica sono al sesto posto con 42 punti. All’andata,

finì 3/1 con Tuscania che si vide costretta a cedere il primo parziale.

“Sono una bella squadra -spiega Simone Pieri, martello bianco azzurro- come dimostra la classifica nonostante siano stati molte partite senza

Della Volpe, la loro punta di diamante che è mancato anche contro di noi all’andata. Poi c’è da stare attenti anche alla coppia

palleggiatore opposto che sempre all’andata ci ha messo spesso in difficoltà: sono una coppia molto esperta che girano insieme da anni

nella categoria. Molto dipenderà da noi: sicuramente non sono una squadra da sottovalutare”.

A dirigere l’incontro i signori Domenica Katia Forte e Andrea Michele Aleo.

Probabile starting-six dei padroni di casa: Corti in regia con Catalano opposto, Nuti e Della Volpe di banda, Bruni e Giacomelli

centrali, Ceccherini libero.

Diretta streaming sul canale you-tube: @PallavoloSestese1945 a partire dalle 17,50.