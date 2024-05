NewTuscia – VIGNANELLO -È in programma per sabato 4 maggio a Vignanello (VT) la settima edizione della Festa del Fiore. La manifestazione, organizzata dall’associazione Infioratori di Vignanello, è famosa per la sua esplosione di colori e profumi: tappeti floreali, realizzati da gruppi di giovani Infioratori locali e da esperti maestri Infioratori italiani, ricopriranno Piazza Cesare Battisti dalle prime ore del mattino. L’evento, il cui inizio è fissato per le ore 09.30, è parte integrante del “Progetto infiorata nelle scuole” attraverso il quale, ogni anno, i volontari dell’Ass.ne Infioratori di Vignanello promuovono la conoscenza e la realizzazione delle tecniche relative a una delle arti più longeve del territorio, appunto l’infiorata, tradizionalmente creata per la festività del Corpus Domini.

Sono stati coinvolti gli alunni dell’istituto comprensivo G.Falcone e P.Borsellino e del Liceo Artistico U.Midossi di Vignanello grazie alla collaborazione e disponibilità di genitori, docenti e dirigenti scolastici. È stato assegnato un tema comune su i miti dell’Europa, per omaggiare l’Unione Europea a distanza di trenta anni dalla firma del trattato di Maastricht. Tra l’altro, per una particolare coincidenza, una delegazione estera di 21 cittadini europei, iscritti al progetto WASTE, sarà presente a Vignanello in concomitanza con la festa. Sarà per loro l’occasione di apprendere una delle tradizioni popolari più amate in Italia e nel mondo.

Loro, tuttavia, non saranno gli unici protagonisti della Festa. Insieme ai più piccoli, turisti e vignanellesi potranno ammirare tre tappeti floreali di grande levatura e maestria. A crearli saranno volontari provenienti da Poggio Moiano (RI), Aprilia (RM) e San Gemini (TR). Tutti e tre i gruppi sono associati a Infioritalia, l’Associazione nazionale delle infiorate artistiche, di cui anche Vignanello è socio, nonché membro del suo consiglio direttivo.

Le infiorate saranno allestite durante il corso della mattinata e accompagnate da alcuni particolarissimi laboratori: “Mondo Incantato” (con animazione per bambini); “Come fare l’Uncinetto” (in collaborazione con le Uncinettine di Fabrica di Roma); “Impariamo l’Infiorata” curato dall’Ass.ne Infioratori di Vignanello. Non mancheranno anche momenti di allegria e spensieratezza, grazie all’intervento degli Sbandieratori di Vignanello e di “Kangoo jump”. La “valle” vignanellese, inoltre, sarà arricchita dai lavori dei bambini della scuola dell’Infanzia, anche loro coinvolti – nonostante la tenera età – in un primo approccio con l’infiorata.

Durante la manifestazione, inoltre, ampio spazio sarà dato ad Infioritalia, non solo dato l’allestimento di una mostra fotografica con le immagini più belle dei suoi vent’anni di attività in Italia e in Europa, ma anche durante la presentazione del libro – appena pubblicato- dall’associazione stessa. Una discussione aperta su “Fiorire per 20 anni”, scritto a quattro mani da Andrea Melilli e Serena Testa, rispettivamente presidente e segretario di Vignanello, permetterà una conoscenza più diretta su Infioritalia e soprattutto sul ruolo che il paese della Tuscia viterbese ha finora assunto all’interno dell’associazione nazionale, con alcuni simpatici aneddoti.