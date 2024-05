NewTuscia – VITERBO – Il 6 e 7 maggio 2024, in occasione della celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi e dei 45 anni dalla fondazione dell’Università degli Studi della Tuscia, l’Ateneo e la Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, organizzano un evento per commemorare il ricordo di uno dei più grandi statisti ed economisti italiani del XX secolo.

Con il patrocinio della Fondazione Einaudi Torino, in collaborazione con la Sede museale di Palazzo Farnese, il Comitato Caprarola per Luigi Einaudi ed il Comune di Caprarola, l’iniziativa si terrà a Palazzo Farnese a Caprarola, sito di grande valore storico e legato indissolubilmente alla vita di Luigi Einaudi durante la presidenza, e si svolgerà in due intense giornate ricche di eventi culturali e accademici.

La mattina di lunedì 6 maggio sarà dedicata alle “Giornate Einaudiane a Palazzo Farnese”, dove studentesse e studenti, studiose e studiosi, cittadine e cittadini potranno conoscere Luigi Einaudi attraverso conferenze, proiezioni di filmati d’epoca e visite guidate nei luoghi più significativi di Palazzo Farnese, che hanno visto protagonista il Presidente Einaudi e sua moglie.

Il pomeriggio del 6 maggio e la mattina di martedì 7 maggio ospiteranno il “Convegno Nazionale di Studi” dal titolo “Luigi Einaudi costruttore della Repubblica e dell’Europa unita (1944-1955)”, dove esperti accademici presenteranno approfondite analisi sul ruolo di Einaudi nella costruzione dell’Italia repubblicana e del progetto europeo. Le due sessioni di lavoro esploreranno il contesto politico ed economico dell’Italia del dopoguerra, l’elaborazione della Costituzione, l’impegno di Einaudi per l’Europa unita, il ruolo della coppia presidenziale, Luigi Einaudi e Donna Ida, nella storia politica e culturale del Paese.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, composto da illustri accademici e rappresentanti istituzionali provenienti da vari enti e centri di cultura di tutta Italia, assicureranno gli approfondimenti, sotto la Direzione scientifica dei docenti Unitus Sante Cruciani e Maurizio Ridolfi.

Tra i sostenitori dell’iniziativa, si ricordano il Direttore Regionale dei Musei del Lazio Stefano Petrocchi, la funzionaria responsabile di Palazzo Farnese Adele Trani, il sindaco di Caprarola Angelo Borgna, la Presidente del Comitato Caprarola per Einaudi Anna Paolelli.

L’evento si pregerà della illustre presenza di Roberto Einaudi, Presidente onorario del Comitato Nazionale per i 150 anni di Luigi Einaudi, che aprirà il convegno con una prolusione su “L’esilio e l’Europa” e di Luca Einaudi, che terrà un intervento dal titolo “Luigi Einaudi e la ricostruzione post bellica, una storia da ricordare”.

Per i saluti istituzionale dell’Ateneo, saranno presenti il Magnifico Rettore Stefano Ubertini, la Direttrice del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) Tiziana Laureti e il Direttore del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) Luca Lorenzetti. Tutti gli interessati e le interessate sono invitati a partecipare.