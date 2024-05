NewTuscia – VITERBO – In occasione del bomba day arriva dal Sacro Bosco una proposta speciale per martedì 7 maggio dedicata a tutti i cittadini viterbesi.

Per chi dovrà lasciare la città, per grandi e piccini, l’opportunità di visitare il Sacro Bosco con un biglietto ridotto. Verrà messa a disposizione gratuitamente l’animazione per i bambini per l’intera giornata, una piacevole alternativa all’evacuazione per chi è costretto a lasciare la propria abitazione per il disinnesco della grossa bomba inesplosa trovata a Viterbo in Via Alcide De Gasperi.

Il Parco resterà aperto alle ore 8.30 alle 19.00

L’acquisto scontato del ticket potrà essere effettuato direttamente sul posto, previa la presentazione del documento d’identità che attesti la residenza nel Comune di Viterbo.

Tanti i servizi a disposizione nel Giardino antistante l’area monumentale: il bar con paninoteca, il ristorante La Locanda del Mostro, il book shop, l’area giochi e l’area pic-nic.

Maggiori informazioni contattando il nr 0761924029 – email: info@parcodeimostri.com