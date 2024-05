La sindaca: “La realizzazione è stata resa possibile grazie a una specifica variazione di bilancio. Curiosa astensione della minoranza”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “La realizzazione delle dirette web e social del consiglio comunale di Acquapendente è un servizio molto importante per la trasparenza dell’ente e per fare in modo che i cittadini siano informati di ciò che viene discusso, soprattutto per chi è impossibilitato a essere presente di persona. Per introdurlo nel più breve tempo possibile, in aprile abbiamo ratificato la variazione di bilancio finalizzata solo ed esclusivamente a finanziare l’acquisto e l’installazione del sistema di videoconferenze necessario“.

Così la sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi, commenta l’arrivo di un servizio i cui tempi “si erano tuttavia allungati perché avevamo intenzione di utilizzare gli specifici fondi del Pnrr. Siamo tuttora in attesa della validazione del sito. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire una variazione di bilancio con lo scopo di risolvere rapidamente la questione“.

Grazie alle risorse stanziate direttamente dall’amministrazione comunale per adeguare la dotazione tecnologica della sala consiliare, la trasmissione in streaming delle sedute potrà essere possibile. “Sottolineo che le consigliere di minoranza Friggi e Agostini – continua Terrosi – si sono astenute dal votare la variazione di bilancio. Una posizione che appare piuttosto ambigua e curiosa, perché loro stesse non hanno mai perso occasione di chiedere a gran voce le dirette del consiglio. Nonostante avessimo lavorato proprio in tal senso con un preciso impegno di spesa messo a bilancio – conclude – hanno preferito astenersi sulla variazione che, ripeto, conteneva unicamente questo punto: probabilmente preferiscono fare un’opposizione sterile e non costruttiva“.

