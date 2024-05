48 partecipanti da tutta Italia si sono affrontati nel celebre gioco calcistico da tavolo

NewTuscia – VITORCHIANO – Grande successo per il Torneo Elite di Subbuteo Città di Vitorchiano, la cui prima edizione è stata disputata domenica 28 aprile 2024 presso l’ex chiesa di San Giovanni Battista in Piazza Umberto I. La manifestazione, valevole per il circuito nazionale della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT), è stata brillantemente organizzata dal gruppo di giocatori locali facenti parte del club Viterbese Subbuteo, in collaborazione con il CCT Roma. Di origini inglesi, il Subbuteo è il gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura su un panno verde, lo sport del calcio e che ha avuto grande successo in Italia a partire dagli anni Settanta e Ottanta.

Sui 16 campi di gioco allestiti a Vitorchiano si sono affrontati 48 giocatori provenienti da varie regioni italiane. Il Lazio ha ovviamente ne ha fornito il numero maggiore, ma ci sono state anche presenze da Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, alcuni dei quali con familiari al seguito che hanno approfittato della piacevole giornata primaverile per ammirare le bellezze che Vitorchiano offre ai suoi visitatori.

La prima fase ha occupato tutta la mattina, con i partecipanti suddivisi, in base al ranking nazionale, in 12 gironi da 4 giocatori ciascuno, che si sono affrontati in 6 turni di gioco con tempi da 12 minuti. Nel pomeriggio, dopo una breve pausa pranzo, si è disputata la seconda fase ad eliminazione diretta, con i giocatori suddivisi nelle categorie Master e Cadetti in base ai piazzamenti nei propri gironi. Ci sono volute ben 118 partite per assegnare il Trofeo Città di Vitorchiano al vincitore: Morgan Croce, tra l’altro un rappresentante della Tuscia in quanto proveniente da Calcata, tesserato con il CCT Roma, In finale si è imposto per 1-0 contro Gabriele Silveri della Salernitana. Maurizio Presutti della Viterbese Subbuteo ha vinto il tabellone di consolazione della categoria Cadetti battendo per 5-1 in finale Jury Di Tullio del club Old Lions Macerata.