NewTuscia – VITERBO – La Prefettura di Viterbo ha emesso un avviso di evacuazione per i residenti nella zona individuata entro 1.400 metri dal punto di ritrovamento di un ordigno bellico inesploso, situato in Via De Gasperi. L’evacuazione sarà necessaria il giorno 7 maggio 2024 per consentire il completamento delle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, sarà interrotto l’alimentazione elettrica e del gas nell’area circostante Via De Gasperi, con un raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno. Tuttavia, le condotte idriche non saranno disattivate, in quanto non rappresentano un rischio di interferenza con gli effetti di una potenziale esplosione.

Si consiglia vivamente a tutti gli utenti di chiudere i contatori idrici delle proprie abitazioni e/o esercizi commerciali per prevenire eventuali perdite negli impianti interni. L’accesso all’area è rigorosamente vietato, rendendo impossibile qualsiasi intervento di riparazione in caso di danni.

Per qualsiasi emergenza o informazione aggiuntiva, si prega di contattare i seguenti numeri di emergenza:

Numero da rete fissa e mobile: 800 22 66 78

Per informazioni di carattere generale, si prega di contattare il servizio utenti al numero 800 94 93 40 nei giorni precedenti al 7 maggio 2024.

Gli utenti possono anche seguire i profili social dell’azienda su Facebook e X (Twitter) per ulteriori aggiornamenti.

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e la comprensione.